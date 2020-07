La galassia lontana lontana è arrivata da Zavvi! Infatti sullo store sono cominciate le grandi promozioni dello Star Wars Day che coinvolgono tutti i prodotti del franchise come le grandi offerte sui Funko! Pop, le versioni home video dei film, e i set LEGO. Per quanto riguarda l’abbigliamento c’è persino il 2×1, con la possibilità di acquistare 2 capi dell’ultima collezione rilasciata nel 2020 a soli 22€. Per ottenere questo succoso sconto, bisogna semplicemente selezionare 2 articoli fra i molti disponibili presso lo store, ed una volta nel carrello verranno automaticamente scontati.

Se siete fan della saga, non potete perdervi questa promozione sulle t-shirt con licenza ufficiale, sia per uomo che per donna, con la possibilità di scegliere numerosi modelli con maniche lunghe oppure corte. Ovviamente in questa selezione non possono mancare alcune fantasie che hanno per soggetto alcuni personaggi iconici della saga, come ad esempio una t-shirt giallo oro per C3-PO, oppure una completamente nera e rossa dedicata a Darth Vader, mentre bianca con dettagli neri per i terribili stormtrooper o per la coraggiosa Principessa Leia. In questa collezione sono presenti alcune t-shirt dedicate ai film della Trilogia Originale, che ritraggono sulla schiena alcune scene iconiche dei film come la battaglia sul pianeta ghiacciato di Hoth oppure il combattimento fra Darth Vader ed Obi-wan.

Che siate fan dell’Impero o della Ribellione con questa promozione di Zavvi troverete sicuramente la t-shirt che asseconda maggiormente i vostri gusti, per questo il nostro invito è come sempre quello di visitare la pagina relativa all’offerta. Infine, prima di lasciarvi a questa promozione stellare, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

Che la forza sia con voi!

