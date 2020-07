Offerte estive di Zavvi: fino al 40% di sconto su tutti i prodotti dello store!

Vi segnaliamo l’inizio delle offerte estive di Zavvi, con promozioni che coinvolgono tutti i prodotti presenti sullo store e sconti che arrivano a tagliare i prezzi fino al 40%! Un’occasione da cogliere al volo, specie se siete alla ricerca di gadget e prodotti di merchandise oppure capi d’abbigliamento del proprio franchise preferito.

Se siete amanti delle statuine, busti, oppure delle action figure, questa è la promozione che stavate aspettando, infatti troverete molti articoli super dettagliati realizzati da McFarlane con protagonisti personaggi provenienti dai franchise di Harry Potter, Marvel e videogiochi come Fortnite. Inoltre non può mancare una vasta selezione di collezioni d’abbigliamento con articoli per i nostalgici con la collezione Cartoon Network Classic, oppure da grandi film come Star Wars, Lo Squalo e Batman. Questa incredibile promozione riguarda poi anche molti articoli tech, come cuffie insonorizzate, accessori per il pc, speaker bluethoot e perfino una vastissima selezione di titoli home video fra DVD e Blu-Ray, tra cui è possibile trovare anche intere collezioni come quella della serie tv cult Twin Peaks. Avete voglia di personalizzare la vostra abitazione con un set LEGO particolare, un calice da Game of Thrones oppure andare in giro con le comode pantofole di Aquaman, grazie a questa promozione estiva di Zavvi potrete farlo!

In queste offerte estive Zavvi ha inserito migliaia di articoli e noi vi abbiamo proposto solo una piccola selezione di questi, per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata presente sullo store, in modo che possiate trovare l’articolo più in linea con le vostre passioni. Infine, prima di perdervi nel catalogo di offerte di Zavvi, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relativa tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Tutte le categorie in offerta

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!