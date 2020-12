Cominciano le promozioni del Black Friday Parte II su Zavvi!

Nonostante sia passata una settimana delle promozioni dedicate al Black Friday, su Zavvi sono appena cominciate una serie di nuove offerte che vi permetteranno di acquistare tantissimi articoli del portale a prezzo scontato. Poiché questa iniziativa, che prende il nome di Black Friday parte II durerà fino all’8 dicembre, vi consigliamo di cogliere al volo l’occasione soprattutto se volete approfittarne per iniziare a fare i primi regali di Natale.

Come da tradizione di Zavvi, in queste promozioni tematiche sono presenti i bundle esclusivi come quello che permette di ricevere 10 magliette nerd a sorpresa, oppure quello composto da prodotti ispirati allo stesso franchise a soli 27,99€, come nel caso di quello di Harry Potter che include un maglione con decorazioni natalizie, una tazza automescolante a forma di calderone, 3 quaderni per gli appunti ed un’altra sorpresa.

In questa promozione di articoli è poi inclusa una vasta selezione di LEGO ad ottimo prezzo, dai recenti set Super Mario fino agli innovativi Hidden Side che permettono di giocare con lo smartphone ed accedere ad una moltitudine di contenuti in realtà aumentata. Gli amanti dell’home video potranno cogliere la palla al balzo per acquistare blu-ray 4K, grazie alla promozione che mette tutti i titoli a soli 10,99€ coinvolgendo film recenti come 1917 fino ad arrivare a pellicole più classiche come Lo squalo.

Infine sono presenti in questo Black Friday parte II anche una serie di articoli di merchandise a prezzo scontato, perfetti per decorare la propria casa come tazze, statue e persino porta controller, come nel caso di quello ispirato a Boba Fett, il temibile cacciatore di taglie di Star Wars, che può esser acquistato scontato a soli 17,99€.

La promozione Black Friday parte II di Zavvi coinvolge un gran numero di articoli, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione in modo da trovare quello più in linea con i vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi a tutte le offerte su Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!