Cose che non dovresti mai regalare a San Valentino

San Valentino, lo sappiamo tutti, è la "Festa degli innamorati". Titolo che il 14 febbraio detiene assieme ad un altro - e più spiacevole - primato, ovvero quello della giornata in cui ci si scambia alcuni dei regali più brutti di sempre. Pensavate che spettasse al Natale questa infame e triste nomea? Ebbene vi sbagliate, perché se Natale è - tutto sommato - una festività in cui i regali davvero brutti li organizzano solo le persone che vi conosco poco o niente, a San Valentino i protagonisti sono i vostri partner che, diciamocelo, quando non in grado di fare il regalo adeguato arrecano delusione ed anche un bel po' di amarezza.

Insomma, il regalo brutto a San Valentino colpisce duro e dove fa più male, e benché le scelte errate possano non sembrare così ovvie, lì dove mancano le proposte del mercato arriva la creatività: "tutto sommato è carino" o "sai che risate" sono frasi che non dovrebbero mai accompagnarsi ad un regalo fatto con amore e se avete appena fatto shopping pensando che, "tutto sommato quello che ho comprato andrà bene lo stesso", allora chiudete subito questo articolo e fiondatevi a chiedere un reso, certo non prima di aver consultato le nostre guide agli acquisti a tema San Valentino che, ne siamo certi, riusciranno a farvi inquadrare la migliore idea regalo possibile.

Dunque, nel tentativo di soccorrere voi povere anime in pena (da regalo), abbiamo pensato di confezionare per voi questo articolo, contenente alcuni consigli per i NON acquisti. Parliamo, dunque, di oggetti che una persona sana di mente non dovrebbe regalare al proprio partner in occasione della festa degli innamorati, a meno che, certo, non si voglia disperatamente tornare single.

Se invece è l'idea giusta che state cercando, e ci tenete a fare bella figura con la persona amata, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra ampia selezione di idee regalo, raggiungibile tramite la sezione del nostro portale dedicata a San Valentino consultabile sia a queste coordinate, che tramite il banner al centro dell'articolo.

Cose che non dovresti mai regalare a San Valentino

Una candela a forma di pene

Un libro di insulti

Un libro di enigmi da risolvere... in bagno

Rimaniamo in tema letterario - se così si può dire - con un libro che è incredibilmente apprezzato dagli utenti Amazon e che renderà decisamente più intellettuale il tempo passato sul trono domestico. Questo libro, infatti, contiene una serie da enigmi pensati per essere risolti mentre si espletano le proprie scorie. Chiaramente, se convivete con la vostre dolce metà ciò significherà che lui o lei passerà ancora più tempo rinchiusa nel bagno, per cui se proprio volete regalarglielo per San Valentino tenete a mente che potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. In ogni caso, si tratta di un'opera divertente e insolita che, oltre a strappare sicuramente un sorriso al destinatario, si rivelerà utile durante le ore trascorse in bagno. All'interno del volume, troverete una varietà di enigmi da risolvere, che vanno dalle sfide di logica a quelle matematiche, passando per quesiti divertenti e persino labirinti. Insomma, basterà una matita per rendere la pausa bagno più dilettevole e intrattenuta.

Le ciabatte cacca

Un cuscino a forma di foca obesa

Questo cuscino a forma di foca è davvero adorabile, anche se la vostra dolce metà potrebbe prenderlo un po' come un insulto, sentendosi paragonato all'animale a dir poco obeso che ritrae. Nonostante ciò, la sua particolarità risiede nella sua estrema morbidezza, resa possibile dalla rappresentazione realistica e dettagliata di una foca particolarmente grassa. Posizionandolo su un divano o un letto, non solo aggiungerà un tocco di dolcezza e allegria all'ambiente, ma assicurerà anche un comfort straordinario per i riposini pomeridiani. Un accessorio perfetto per strappare sorrisi e garantire momenti di relax a entrambi i membri della coppia, visto che è così largo che due persone riescono comodamente ad appoggiarvici la testa.

