Disney+ a meno di 2 euro per il primo mese, non perdetevi l’offerta!

Per festeggiare al meglio la sua giornata celebrativa Disney ha deciso di lanciare una promozione eccezionale per i nuovi clienti che vorranno iscriversi al loro servizio di streaming digitale. Da oggi fino al 14 novembre infatti, tutti i nuovi iscritti potranno avere il primo mese di abbonamento a soli 1,99€! In questo modo avrete accesso a tantissimi prodotti esclusivi di Disney+ che in questo ultimo mese sono aumentati moltissimo con tante nuove visione di titoli appena usciti al cinema.

Se siete appassionati di serie TV non potete perdervi ad esempio la decima stagione di American Horror Story o la diciottesima di Grey’s Anatomy, entrambe in esclusiva su Disney+. Poi come dimenticare gli ultimi titoli Marvel che sono approdati su Disney+, con Black Widow e Shang-chi da poco disponibili liberamente per tutti gli abbonati (in attesa di The Eternals che arriverà probabilmente verso fine anno). Se invece siete appassionati di titoli avventurosi con un tocco di umorismo particolare non potete perdervi il recentissimo Jungle Cruise con il sempre eccellente Dwayne “The Rock” Johnson.

“Sin dal lancio di due anni fa, Disney+ ha catturato il cuore e l’immaginazione del pubblico di tutto il mondo con i suoi titoli originali e la sua libreria di film e serie tv classici.” dice Kareem Daniel, CEO di Disney Media and Entertainment Distribution. “Con il Disney+ Day stiamo creando un’esperienza senza precedenti per i nostri abbonati come solo Walt Disney Company sà fare”

