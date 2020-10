Fino al 60% di sconto su abbigliamento, set Lego e Funko Pop su Zavvi!

Mentre continuano la Fiera della Paura con le sue numerose offerte, su Zavvi è cominciata una nuova serie di sconti che vi permetterà di acquistare un gran numero di prodotti, fra abbigliamento ed articoli da collezione, con addirittura il 60% di sconto! Sullo store infatti è cominciata questa iniziativa dal nome L’alba degli sconti viventi dove è possibile trovare, fino al 6 novembre, oltre ad un gran numero di terrificanti articoli in occasione di Halloween, anche molti altri prodotti come action figure, DVD, e tanto altro.

Oltre ad un gran numero di Funko Pop! e statuine a prezzi super scontati, in questa iniziativa è possibile ottenere ben 2 Mistery Zbox a soli 24,99€, spaziando fra temi come Marvel, DC Comics oppure Star Wars. Immancabili poi i bundle esclusivi che Zavvi propone, e che stavolta riguardano il videogioco Assassin’s Creed Valhalla, dove con appena 9,99€ vi permetterà di avere una t-shirt con il logo ed una bellissima tazza, in tema con l’ambientazione vichinga.

Sono presenti anche molti set LEGO, fra cui la linea Hidden Side che, oltre a fornire divertimento nella costruzione, offre moltissimi altri contenuti tramite l’utilizzo della Realtà Aumentata che rivela incredibili scenari in base a cosa si inquadra con lo smartphone. Gli amanti della musica avranno poi la possibilità di poter recuperare molte collezioni di vinili a prezzo scontato, come la colonna sonora del film Thor Ragnarok, oppure la collezione The Studio Albums degli ABBA, che include ben 8 dischi.

I prodotti coinvolti in questa promozione di Zavvi sono molti, e per qeusto il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da non perdervi nessuna delle tante offerte del portale! Infine, prima di farvi perdere nei meandri degli scaffali virtuali di Zavvi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

