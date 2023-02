La festa di San Valentino è arrivata. La vostra persona del cuore è un’amante dell’adrenalina e dei motori? Andiamo a scegliere insieme il vostro regalo in forma di mattoncini LEGO!

Amanti dell’adrenalina su pista? Ecco il regalo ideale!

LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3 | € 359,99 anzichè € 449,99 su lego.com

Ultima nata della serie Ultimate Car Concept LEGO Technic, il set riproduce tutti i dettagli della fantastica Ferrari Daytona SP3. Tra le caratteristiche del set troviamo lo sterzo funzionante, il cambio sequenziale a 8 rapporti con palette al volante, il motore V12 con pistoni mobili, tettuccio rimovibile (come nell’auto vera), ammortizzatori e portiere con apertura ad ala di cigno. Cofano anteriore e vano motore sono anch’essi apribili. Il set è completamente privo di adesivi: tutti i pezzi con elementi grafici sono stampati. I cerchioni sono stati realizzati appositamente per questo set e gli pneumatici recano un battistrada dal design rinnovato e spettacolare. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Technic #42130 BMW M 1000 RR | € 249,99 su lego.com

Il set riproduce la BMW M 1000 RR, che ha conquistato il cuore degli appassionati di moto e di sport motoristici. La scala 1:5 scelta per riprodurre il modello di punta della gamma BMW Motorrad è una novità per il mondo dei set LEGO Technic. Grazie alle sue caratteristiche autentiche, il modello presenta lo stesso aspetto e gli stessi movimenti della motocicletta reale: cambio funzionante a 3 velocità (+ folle), sterzo anch’esso funzionante, le sospensioni anteriori e posteriori realistiche, trasmissione a catena e motore a 4 pistoni in linea. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per vedere il set

LEGO Icons #10304 Chevrolet Camaro Z28 | € 135,99 anziché € 169,99 su lego.com

Dopo l’introduzione dello sterzo funzionante e del kit di accessori costruibili che abbiamo visto nel set della Ford Mustang e l’idea di permettere agli appassionati di scegliere quale delle due versioni di auto costruire (Turbo “Whale-Tale” o Targa) con il set della Porsche 911, con questo nuovo set LEGO Icons #10304 Chevrolet Camaro Z/28 le opzioni tra cui scegliere aumentano ancora: combinando le tre diverse possibili colorazioni delle “strisce da corsa” e le due diverse versioni di carrozzeria, hard top o cabrio, sarà possibile costruire fino a 6 diverse versioni del modello. Proprio come nell’auto reale, sarà possibile scegliere se esporre il modello con le luci anteriori esposte oppure nascoste dietro la griglia frontale. E non è tutto. Il LEGO Designer Sven Franic ha voluto inserire nel modello una sorta di easter egg: come da tradizione dell’epoca (finne anni ’60), appesi allo specchietto retrovisore interno trovano posto gli iconici dadi di peluche che tanto spesso abbiamo visto in film e serie TV posizionati proprio in quel modo nelle auto dei protagonisti. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

» Clicca qui per vedere il set