Inizia l’Hasbro Star Wars Day su Zavvi!

Oltre alla nuova ed esclusiva linea di abbigliamento dedicata ai 30 anni di Super Mario, su Zavvi è cominciato anche l’Hasbro Star Wars Day in occasione dell’arrivo della seconda stagione di The Mandalorian. Questa promozione vi permetterà di acquistare molti articoli Hasbro a prezzo scontato e di poter anche prenotare alcuni prodotti annunciati durante i Mando Mondays, le giornate tematiche con le ultime novità in quanto a merchandise a tema Star Wars.

La promozione ovviamente include articoli ispirati a The Mandalorian, con un’ampia scelta di prodotti dedicati al popolarissimo Bambino/Baby Yoda, come il pupazzo con ben 25 combinazioni di suoni e movimenti, e capace anche di muovere occhi ed orecchie, un must per qualunque fan della serie Disney+! Inoltre, tra le pagine del portale troverete anche una vasta scelta di action figure, che includono le classiche in formato da 15cm, dettagliatissime nelle espressioni, le ultra ricercate ed elaborate versioni carbonized e persino i modelli della linea vintage, ricreate con look e colori come i pupazzetti usciti negli anni ’80 sotto il marchio Kenner.

Sono inoltre presenti anche molti articoli indirizzati ai super collezionisti, come le riproduzioni 1:1 ed indossabili dei più famosi caschi presenti nella serie, ricchissimi di dettagli e particolari, nonché le spade laser Force FX, in grado di emettere luci e suoni, con tanto di stand che permette una perfetta esposizione. Insomma, gli Hasbro Star Wars Day vi daranno la possibilità di portarvi a casa un pezzetto di quella famosa galassia lontana lontana che da anni continua a far scalpitare e sognare milioni di fan in tutto il mondo! Del resto, gli articoli sono davvero moltissimi, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina relativa alla promozione su Zavvi, così da trovare il prodotto più in linea con i vostri gusti. Infine, prima di farvi acquistare il vostro prossimo articolo di merchandise Hasbro, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

