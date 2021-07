Le migliori 5 nuove app che vi aspettano sul Google Play Store!

Si prospetta un’estate davvero scoppiettante quella del mondo mobile. Honor ha annunciato la data dell’evento di lancio della serie Magic3, smartphone di cui conosciamo praticamente tutto grazie a render e specifiche trapelate. Huawei presenterà la gamma P50 entro fine mese. OnePlus e Nothing hanno già fissato gli eventi per il lancio di Nord 2 5G e ear (1).

Prison Run and MiniGun

Quantized Bit ha annunciato un nuovo platformer: Prison Run and MiniGun. A differenza dagli altri titoli dello sviluppatore, quest’ultimo gioco è più orientato alla risoluzione di puzzle ed enigmi, di conseguenza non è esageratamente frenetico nonostante la presenza di armi da fuoco, laser ed esplosivi di vario genere.

Lo stile grafico in pixel-art è estremamente curato e piacevole, inoltre si tratta di un gioco che non richiede specifiche tecniche esagerate ma funziona praticamente su tutti gli smartphone.

Prison Run and MiniGun è offerto in forma gratuita e senza annunci in-app opzionali, tuttavia spesso le pubblicità possono diventare un po’ fastidiose. Tuttavia, se il gioco dovesse essere di vostro gradimento, vi ci abituerete abbastanza in fretta.

Radio 105 Indie

Un’applicazione abbastanza autoesplicativa ma non per questo meno interessante.

Radio 105 Indie vi permette di ascoltare in streaming le novità e i classici del fenomeno indie che hanno trasformato le classifiche italiane. All’interno dell’app vi aspettano moltissime esclusive, curiosità dal panorama della musica indie italiana e la classifica dei top 30 brani.

L’applicazione è gratuita e non necessita della sottoscrizione di nessun tipo di pagamento, tuttavia contiene delle pubblicità.

XCOM 2 Collection

La collezione definitiva di XCOM 2 è finalmente disponibile al download dal Google Play Store. Si tratta dell’edizione comprensiva di tutti i DLC, non saranno quindi necessari acquisti aggiuntivi per sbloccare tutti i contenuti che magari conoscete dall’esperienza desktop.

Lo strategico purtroppo non dispone di una UI adattata all’uso sugli smartphone, molte delle parti dell’interfaccia potrebbero risultare molto piccole per essere considerate comode. È possibile installare il gioco su un tablet, ma i requisiti di sistema per l’esecuzione fluida di XCOM 2 Collection sono davvero alti e non sono molti i tablet in grado di soddisfarli.

Si tratta comunque di un porting di un titolo PC/console di alta qualità che vi terrà incollati allo schermo per ore, nonostante il prezzo davvero elevato di 27,99 euro vale sicuramente la pena farci un pensierino se siete fan della serie e volete rigiocarvela in comodità mentre siete lontani dalle vostre postazioni da gaming.

Il prezzo è solo in parte giustificato dalla presenza di tutti i DLC e dal fatto che non si tratta di un nuovo gioco mobile, ma di una replica il più fedele possibile del gioco originale con pochissime rinunce e cambiamenti.

7 Billion Humans

7 Billion Humans è stato sviluppato da Tomorrow Corporation, lo stesso developer alle spalle di Little Inferno e Human Resource Machine. Proprio come questi ultimi due titoli, si tratta di un gioco indie veramente eccentrico.

Più precisamente, 7 Billion Humans è un puzzle game in cui si interagisce con un computer composto da esseri umani e a voi toccherà risolvere dei simpatici enigmi a tema informatico.

Si tratta di una release premium proposta al prezzo di 5,49 euro, quindi priva di acquisti in-app fastidiosi e pubblicità invadenti. Siamo contenti di vedere finalmente questo titolo sbarcare su Android anche se solamente 4 anni dopo il rilascio della versione per iOS.

Obsidian

Obsidian è un’applicazione per le note basata su cartelle che funziona con file di testo semplice scritto in Markdown.

Se vi piace molto creare note usando il linguaggio Markdown e state cercando un modo per creare una libreria di contenuti strutturata con semplicità, Obsidian è una buona scelta. È possibile sincronizzare i file con la funzione integrata, oppure si può scegliere di utilizzare la vostra soluzione preferita di cloud storage.

Sorprendentemente quest’app è paragonabile alla versione per PC, quindi se siete già dei fan del software Obsidian non potete farvi scappare questa utile applicazione completamente gratuita!