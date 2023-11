Apple Watch Ultra, ulteriore RIBASSO su Amazon! Altri 100€ di sconto

Apple Watch Ultra è uno smartwatch di altissimo livello, e nonostante sia stato sostituito dal modello di 2° generazione, acquistarlo ha ancora tantissimo senso. In occasione del Cyber Monday, Amazon lo propone al miglior prezzo di sempre, permettendovi di acquistarlo a soli 649,00€.

Apple Watch Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Siccome è uno dei migliori smartwatch in assoluto, non solo per l'ecosistema Apple, il Watch Ultra è consigliato a tutti coloro che amano l'esplorazione, l'avventura e gli sport di resistenza. Questo smartwatch, con la sua cassa robusta da 49mm in titanio aerospaziale, resistente all'acqua fino a 100 metri e caratterizzato da un lungo periodo di autonomia della batteria, è perfetto per chi cerca non solo un indossabile con un numero elevato di programmi di allenamento, ma anche per chi vuole che tali misurazioni avvengano nel modo più preciso possibile.

Il GPS integrato, inoltre, permette di registrare e tenere traccia delle proprie performance in ogni condizione. Insomma, chiunque ha la necessità di avere uno smartwatch innovativo per la sicurezza non deve lasciarsi scappare questa offerta. L'autonomia di 36 ore può essere ulteriormente estesa grazie alle impostazioni di risparmio energetico. Tra le funzioni innovative per la sicurezza c'è anche la sirena, il rilevamento cadute, la chiamata d'emergenza SOS e il rilevamento incidenti.

A soli 649,00€, prezzo mai così basso finora, l'Apple Watch Ultra rappresenta un affare difficile da non considerare. Una grande opportunità per chi cerca uno smartwatch di alta qualità a un prezzo ragionevole. Consigliamo fortemente l'acquisto per le numerose funzioni pensate sia per gli sportivi, sia per chi necessita di un dispositivo di sicurezza avanzato.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!