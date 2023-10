Apple Watch Ultra 2: dove acquistarlo al miglior prezzo

Tra i nuovi dispositivi Apple lanciati lo scorso mese, insieme ad iPhone 15 e Apple Watch Series 9, vi è l'Apple Watch Ultra 2, una versione nuova di zecca dello smartwatch top di gamma lanciato lo scorso anno. Che siate già in possesso del modello precedente e vogliate fare un upgrade, o che siate rimasti talmente tanto affascinati dal prodotto da volerne acquistare uno, siete nel posto giusto, dato che in questo articolo vi forniremo una lista degli store in cui trovarlo al miglior prezzo.

Lo smartwatch premium di Apple, dedicato principalmente agli amanti del fitness, si rinnova con un hardware più potente e una serie di nuove caratteristiche che in molti stavano aspettando, pur mantenendo invariato l'aspetto. Il prodotto è disponibile in tre varianti, che vedono differenza solo nella tipologia di cinturino: Alpine Loop, Trail Loop e Ocean; il prezzo di listino per tutte è lo stesso, ovvero 909,00€ (ben 100,00€ in meno rispetto al modello dell'anno scorso).

Inoltre, prima di passare a tutte le informazioni che dovreste sapere sull'Apple Watch Ultra 2, se siete interessati ad acquistare anche uno dei modelli di iPhone 15 o un Apple Watch Serie 9 vi invitiamo a consultare gli articoli dedicati a dove trovarli al miglior prezzo!

Apple Watch Ultra 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Come vi abbiamo accennato in precedenza, l'Apple Watch Ultra 2 è principalmente orientato verso gli appassionati di sport, grazie alle sue funzionalità mirate a misurare gli allenamenti con estrema precisione. Ciò è reso possibile dal nuovo Chip S9, il quale promette miglioramenti significativi in termini di reattività, prestazioni ed efficienza rispetto al modello precedente, tra cui un'autonomia fino a 36 ore.

Inoltre, l'Apple Watch Ultra 2 rappresenta un affidabile investimento a lungo termine, grazie alla sua robustezza e versatilità, nonostante il suo aspetto elegante. In poche parole, questo smartwatch è, senza dubbio, il migliore sul mercato in termini di caratteristiche e funzionalità, rappresentando un compagno affidabile per la vita quotidiana e le sessioni di allenamento, aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi.

Apple Watch Ultra 2, come pagarlo a rate?

Se state valutando l'acquisto di un Apple Watch Series 9 e desiderate una modalità di pagamento rateale, avete diverse opzioni tra cui scegliere, indipendentemente dal negozio che preferite. Se preferite effettuare l'acquisto direttamente dall'Apple Store, è possibile attivare un finanziamento durante il processo di pagamento, semplicemente aggiungendo il prodotto al carrello e selezionando l'opzione "Finanziamento".

Un'alternativa consiste nell'utilizzare il pagamento a rate offerto da Amazon tramite la linea di credito Cofidis. Questa opzione è una delle poche sul mercato che offre un finanziamento a tasso zero senza richiedere una busta paga, ma solo un conto corrente e un documento d'identità. Una volta che avete messo l'articolo nel carrello su Amazon, selezionate "CreditLine" come metodo di pagamento e seguite le istruzioni presenti nella pagina web dedicata.

Inoltre, potete prendere in considerazione i pagamenti in tre rate a tasso zero offerti da PayPal e Klarna. Anche queste opzioni non richiedono una busta paga e sono disponibili presso la maggior parte dei negozi online, tra cui Unieuro. La scelta del metodo dipenderà dalle vostre esigenze e preferenze, ma è importante selezionare rivenditori affidabili come quelli menzionati in questo articolo per garantire una transazione sicura e priva di rischi di frode.

Apple Watch Ultra 2, dove acquistarlo al miglior prezzo

Amazon

Apple Store

Mediaworld

Unieuro

