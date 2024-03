Prezzo BOMBA su questi auricolari Sennheiser! (-35%)

Se siete alla ricerca di auricolari dotati di cancellazione del rumore, non lasciatevi sfuggire l'offerta speciale di Amazon sui Sennheiser CX Plus. Questi auricolari TWS offrono un'esperienza sonora cristallina e bassi profondi grazie al trasduttore TrueResponse, permettendovi di immergervi completamente nella musica senza distrazioni grazie alla cancellazione attiva del rumore. Il loro design ergonomico e gli adattatori in quattro diverse misure assicurano una vestibilità perfetta per qualsiasi orecchio. Con una durata della batteria fino a 24 ore, potrete godervi la vostra musica senza interruzioni. Originariamente venduti a 159,90€, ora sono disponibili a soli 103,99€, con uno sconto del 35%. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per unire l'eccellenza audio alla massima comodità.

Sennheiser CX Plus, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari wireless Sennheiser CX Plus sono progettati per soddisfare le esigenze di diversi utenti, dall'appassionato di musica allo studente che cerca concentrazione durante lo studio, fino al professionista che necessita di chiarezza durante le chiamate in ambienti rumorosi. Grazie alla loro tecnologia di cancellazione attiva del rumore, consentono di immergersi completamente nel suono, isolando efficacemente il rumore di fondo. Dotati di controlli touch personalizzabili e compatibilità con gli assistenti vocali, rappresentano anche una soluzione pratica per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un accesso rapido alle funzionalità del dispositivo.

Gli auricolari Sennheiser sono stati progettati con un design ergonomico e sono inclusi adattatori in quattro diverse misure, garantendo un'aderenza perfetta per qualsiasi orecchio e attività. Con una durata della batteria fino a 24 ore, inclusa la custodia di ricarica, questi auricolari sono ideali per un ascolto continuo di musica, podcast o audiolibri per l'intera giornata, senza la necessità di frequenti ricariche.

La personalizzazione è al centro dell'esperienza di ascolto, con controlli touch che possono essere adattati alle preferenze individuali e il supporto agli assistenti vocali per una gestione agevole delle funzioni principali.

Proposti a 103,99€, gli auricolari Sennheiser rappresentano una scelta eccellente per coloro che cercano una qualità audio impeccabile. Grazie alla combinazione di tecnologie avanzate, come la cancellazione attiva del rumore e i controlli touch personalizzabili, insieme a una lunga durata della batteria e un design confortevole, questi auricolari sono consigliati per migliorare l'esperienza di ascolto quotidiana.

