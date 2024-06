Meno di 20€ per ottenere un HUB USB Baseus da 100W

I notebook moderni spesso sono limitati dagli ingressi a causa, in parte, della loro sottigliezza. Questo rende cruciale per chi ha bisogno di collegare diversi dispositivi al PC l'acquisto di un HUB USB. Con un singolo HUB è possibile infatti collegare facilmente qualsiasi dispositivo. I prodotti Baseus sono tra i migliori sul mercato e uno dei loro modelli è attualmente in offerta su Amazon, con un coupon del 15% che consente di acquistarlo a meno di 20€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Baseus ‎YK-60, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Baseus ‎YK-60 è un accessorio indispensabile per chiunque cerchi una soluzione per ampliare le possibilità di connessione del proprio dispositivo USB-C. Grazie al suo design 7 in 1, questo modello è consigliato a coloro che necessitano di collegare simultaneamente più dispositivi al proprio laptop o tablet, come ad esempio MacBook, Surface Pro, iPad e console come Steam Deck e Rog Ally.

Se lavorate molto con file pesanti o avete la necessità di trasferire dati ad alta velocità, le tre porte USB 3.0 con velocità fino a 5Gbps vi consentiranno di farlo in modo efficiente e senza interruzioni. Inoltre, per coloro che hanno a che fare con fotografia o video, lo slot per schede SD/TF offre un accesso pratico e veloce ai file memorizzati.

Per gli amanti dell'intrattenimento, sia che si tratti di un film sia di una presentazione di lavoro, la porta HDMI supporta una risoluzione fino a 4K@60Hz, garantendo un'esperienza visiva di qualità qualora si connetta un monitor esterno. L'uscita PD di 100W è un'ulteriore caratteristica di grande valore, permettendo di ricaricare il vostro laptop rapidamente.

Vedi offerta su Amazon