Con questo COUPON ti porti a casa un tablet OTTIMO a meno di 100€!

Siete alla ricerca di un tablet versatile e potente che non gravi eccessivamente sul vostro portafoglio? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su eBay: il Blackview TAB 11 è ora disponibile a soli 92,65€, un prezzo che sfida ogni logica considerando le sue specifiche tecniche all'avanguardia, grazie al cuupon in pagina che garantisce un ulteriore risparmio!

NB: ricordatevi di attivare il coupon BRAND24 per ottenere uno sconto aggiuntivo di 17€ circa durante il checkout

Blackview TAB 11, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview TAB 11 si rivela la scelta ideale per chi cerca un dispositivo polivalente, capace di adattarsi con disinvoltura sia all'ambiente lavorativo che al tempo libero. Con il suo display da 10.36 pollici FHD, offre un'esperienza visiva coinvolgente, perfetta per la fruizione di contenuti multimediali e per la produttività. La connettività 4G LTE integrata lo rende un compagno affidabile per chi necessita di rimanere sempre connesso, anche in mobilità.

Sotto il cofano, il TAB 11 nasconde un cuore pulsante di tutto rispetto. Il SoC Octa Core garantisce prestazioni fluide in multitasking, mentre gli 8GB di RAM assicurano che le applicazioni più esigenti girino senza intoppi. Lo storage interno da 128GB, espandibile fino a 512GB tramite scheda SD, offre ampio spazio per documenti, app e contenuti multimediali.

La versatilità di questo tablet si estende anche al comparto fotografico, con una fotocamera frontale integrata ideale per videochiamate di qualità. Le funzionalità Bluetooth e NFC ampliano ulteriormente le possibilità di connessione e utilizzo, rendendo il TAB 11 un hub tecnologico completo per le vostre esigenze digitali quotidiane.

Al prezzo di 92,65€, il Blackview TAB 11 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi desidera un tablet performante senza spendere una fortuna. La combinazione di un display di qualità, prestazioni solide e connettività avanzata lo rende una scelta consigliata per studenti, professionisti e appassionati di tecnologia. Con la garanzia del produttore di un anno, potrete godere di questo dispositivo versatile in tutta tranquillità, sapendo di aver fatto un investimento intelligente.

Vedi offerta su eBay