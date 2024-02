Queste Creative Zen Hybrid 2 non sono mai costate così POCO! Solo 62,99€

Se volete un paio di cuffie over-ear wireless dalla buona qualità audio e con un prezzo contenuto, non fatevi scappare l'offerta di oggi sulle Creative Zen Hybrid 2, in offerta su Amazon al prezzo minimo storico. Grazie a un coupon del 10% è possibile acquistare le più recenti cuffie firmate Creative a soli 62,99€, un ulteriore risparmio rispetto all'attuale prezzo di 69,99€, già più basso di quello di listino di 79,99€. Le cuffie offrono fino a 67 ore di riproduzione, sfruttano dei driver dinamici da 40mm per assicurare una buona qualità audio e integrano la cancellazione attiva del rumore e la modalità ambiente, che vi permettono di isolarvi in ambienti rumorosi, o di far passare l'audio esterno, a seconda delle necessità.

Creative Zen Hybrid 2, chi dovrebbe acquistarle?

Grazie all'incredibile autonomia e alla cancellazione del rumore, che sfrutta cinque microfoni per la massima efficacia, le Creative Zen Hybrid 2 sono perfette per i lunghi viaggi, merito anche del comfort assicurato dall'archetto e dai padiglioni imbottiti e del design che permette di ripiegarle su loro stesse, così da occupare meno spazio nello zaino o nella valigia. La tecnologia Bluetooth assicura la massima compatibilità con smartphone e tablet, mentre la connettività wireless a bassa latenza le rende perfette anche per giocare su PC e console.

Le nuove Creative Zen Hybrid 2 si distinguono per comodità, autonomia e qualità audio, tre caratteristiche che le rendono versatili e perfette in moltissime situazioni, complice la presenza della cancellazione attiva del rumore. L'offerta Amazon che le porta al prezzo minimo storico di 62,99€ è assolutamente da non perdere, soprattutto se state cercando nuove cuffie da portare sempre con voi, anche quando viaggiate.

Nota: ricordate di attivare il coupon disponibile sulla pagina prodotto per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout!

