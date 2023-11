Google Pixel 7a CROLLA anche su Amazon! Super sconto a 373€

Se siete alla ricerca di un'occasione di tutto rispetto nel campo della telefonia, e volete approfittare di questo Black Friday Amazon per effettuare un acquisto conveniente e sensato, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa offerta dedicata all'ottimo Google Pixel 7a, oggi disponibile su Amazon al prezzo irresistibile di 373,62€! E fidatevi, si tratta davvero di un affare, specie considerando le caratteristiche tecniche di questo dispositivo.

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel 7a è uno smartphone ideale per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo affidabile e performante che, oltre ad una certa reattività, eccella dal punto di vista fotografico. Parliamo, infatti, di uno smartphone con un sistema a doppia fotocamera posteriore, e soprattutto un eccellente software di elaborazione delle immagini, capace quindi di catturare foto eccezionali anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Equipaggiato con in potente processore Google Tensor G2 Pixel 7a è reattivo e veloce nell'apertura delle app e nella gestione delle attività quotidiane e dispone, per altro, anche di un chip dedicato esclusivamente alla sicurezza, il "Titan M2", che fornisce vari livelli di protezione per le informazioni personali.

Resistente all'acqua ed alla polvere, e dotato di una batteria in grado di accompagnarvi senza problemi per l'intera giornata di utilizzo, Google Pixel 7a è una scelta sensatissima nell'ampio panorama degli smartphone, specie grazie alla qualità dei software Google, oltre che per la scelta dei materiali di pregio e per l'assoluta attenzione verso la sicurezza dei dati dell'utente e la loro eventuale "dispersione".

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!