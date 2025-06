Se state cercando uno smartwatch Android avanzato che unisca funzionalità per il benessere, sicurezza personale e design elegante, questa offerta è semplicemente imperdibile. Infatti, Google Pixel Watch 2, nella versione con cassa in alluminio e cinturino sportivo grigio verde, è disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 149,99€, con uno sconto del 62% rispetto al prezzo consigliato di 399€. Si tratta del minimo storico per questo dispositivo di ultima generazione, frutto della collaborazione tra Google e Fitbit.

Vedi offerta su Amazon

Google Pixel Watch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il nuovo Pixel Watch 2 si distingue per l'integrazione di tecnologie all'avanguardia, tra cui un sistema di monitoraggio del battito cardiaco potenziato dall'Intelligenza Artificiale di Google. Questo consente una lettura più accurata dei parametri vitali e un'analisi dettagliata delle prestazioni sportive e del benessere generale. Inoltre, grazie alla funzione risposta del corpo di Fitbit, potrete rilevare tempestivamente eventuali segni di stress e agire di conseguenza.

Tra le caratteristiche più interessanti troviamo un sensore di temperatura cutanea, utile per monitorare cambiamenti legati al ciclo mestruale, alla qualità del sonno o ad altre condizioni ambientali. Non manca l'app ECG per la valutazione del ritmo cardiaco e il sistema di notifica per aritmie potenzialmente pericolose, che rappresentano un importante strumento di prevenzione.

Per la sicurezza, Pixel Watch 2 integra il rilevamento delle cadute, con chiamata automatica ai servizi di emergenza in caso di mancata risposta, e la funzione SOS emergenze, che consente di inviare rapidamente la propria posizione ai contatti fidati. Anche durante una corsa o una passeggiata in solitaria, potrete contare su un timer di sicurezza che invia la vostra posizione se non rispondete entro un certo intervallo di tempo.

A questo prezzo, Google Pixel Watch 2 rappresenta un'opportunità irripetibile per chi desidera dotarsi di uno smartwatch completo, affidabile e smart. Approfittatene subito prima che l'offerta si esaurisca. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartwatch per ulteriori consigli.