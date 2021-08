Google vuole rubare la scena ad Apple, Pixel 6 in arrivo prima di iPhone 13

Google punterà molto su Pixel 6 e Pixel 6 Pro, questo è percepibile da tutte le novità che verranno introdotte e dal fatto che si dice che l’azienda sia pronta ad investire moltissimo in marketing per i suoi smartphone top di gamma di quest’anno.

Un nuovo leak in arrivo dalla Cina sembra indicarci come Google voglia non solo provare ad attirare l’attenzione degli utenti con un marketing aggressivo, ma anche svelando al mondo i nuovi terminali meno di 48 ore prima dell’evento Apple dedicato ai nuovi iPhone.

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, i due smartphone più attesi dai nostri lettori per la seconda metà del 2021 che però non arriveranno ufficialmente in Italia, saranno i primi dispositivi ad utilizzare un chip con design proprietario dell’azienda americana, chiamato Google Tensor.

Stando a quanto è trapelato nel corso delle ultime settimane, i Pixel 6 punteranno forte su un design tutto nuovo, un comparto fotografico finalmente rinnovato anche nell’hardware, capacità di registrazione video all’altezza della concorrenza e tutta la potenza nei compiti di machine learning e AI necessaria a Google per rendere unica l’esperienza utente.

Nonostante tutti si aspettassero il lancio degli smartphone Made by Google solamente ad ottobre, sembra che l’azienda di Mountain View voglia anticipare i tempi quest’anno. Non solo gli smartphone saranno presentati in anticipo rispetto al solito ma precederanno solamente di 24/48 ore il lancio di iPhone 13, sempre che i rumor siano accurati.

Secondo un informatore che ha postato quanto visibile qui sopra sul social cinese Weibo, Google potrebbe presentare i Pixel 6 e Pixel 6 Pro il 13 settembre. Dovreste prendere questa informazione con le pinze, dato che i leak possono spesso essere sbagliati. Google potrebbe però battere Apple sul tempo, dato che la nuova gamma iPhone 13 dovrebbe essere annunciata il 14 o il 15 settembre.

Non solo Google e Apple però, nel leak sono indicate anche le date di annuncio della serie Vivo X70, RedMagic 6S, di ColorOS 12, Huawei Nova 9 e di Xiaomi 11T. Ci aspetta dunque un settembre davvero scoppiettante!