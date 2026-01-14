Lo HONOR 400 è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo dispositivo di ultima generazione vi conquisterà con la sua straordinaria fotocamera AI da 200MP, perfetta per catturare ogni dettaglio con nitidezza professionale, e il luminoso display AMOLED da 6,55 pollici con picco di 5000nit. Potete portarlo a casa a soli 339,90€ invece di 359,90€, con una riduzione che rende ancora più appetibile questo smartphone equipaggiato con processore Snapdragon 7 Gen 3, batteria da 5300mAh e certificazione IP65.

HONOR 400, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HONOR 400 5G è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo completo senza compromessi, perfetto sia per appassionati di fotografia che per professionisti creativi. La fotocamera AI da 200MP con stabilizzazione ottica vi permetterà di catturare scatti di qualità professionale in ogni condizione, mentre gli strumenti di intelligenza artificiale integrati trasformeranno le vostre foto in vere opere d'arte. Se siete content creator, social media manager o semplicemente amate immortalare ogni momento con la massima qualità, questo smartphone soddisferà pienamente le vostre esigenze creative grazie a funzioni avanzate come la rimozione riflessi e l'ottimizzazione automatica dei volti.

Consigliato anche a chi necessita di un dispositivo affidabile per l'uso quotidiano intensivo, l'HONOR 400 vi conquisterà con la sua batteria al silicio-carbonio da 5300mAh che garantisce autonomia per l'intera giornata, e la certificazione IP65 che lo protegge da acqua e polvere. Il display AMOLED da 5000nit assicura una visibilità perfetta anche sotto il sole diretto, caratteristica fondamentale per chi lavora o si diverte all'aperto. Con soli 339,90€, otterrete prestazioni da flagship grazie al processore Snapdragon 7 Gen 3, 8GB di RAM e ben 256GB di storage: un investimento intelligente per chi desidera tecnologia di alto livello a un prezzo accessibile.

HONOR 400 vi conquisterà con la sua fotocamera AI da 200MP con stabilizzazione ottica e zoom 30X, perfetta per catturare ogni dettaglio. Il display AMOLED da 6.55 pollici raggiunge i 5000nit di luminosità con tecnologia Eye-Care, mentre la batteria da 5300mAh vi accompagnerà tutto il giorno con ricarica rapida 66W. Il processore Snapdragon 7 Gen 3 garantisce prestazioni fluide, protette da certificazione IP65 e robustezza anti-caduta.

Vedi offerta su Amazon