Honor Black Friday: un mese di sconti imperdibili su smartphone, tablet e non solo!

Amanti della tecnologia, preparatevi! Honor ha dato il via al suo Black Friday, offrendo un intero mese di sconti su una vasta gamma di prodotti. Smartphone, tablet, smartwatch... ce n'è per tutti i gusti!

Honor ha scelto una formula originale per il suo Black Friday: sconti a scaglioni, con nuove offerte ogni settimana e promozioni flash a sorpresa. Questo significa che conviene tenere d'occhio la pagina delle promozioni Honor fino al 2 dicembre, per non perdere nemmeno un'occasione.

Vedi offerte su HiHonor

Offerte a scaglioni per un Black Friday dinamico

La scorsa settimana è stata la Honor 200 Week, con sconti su tutta la serie Honor 200. Partendo dall'Honor 200 Lite e arrivando fino all'Honor 200 Pro, gli sconti hanno coinvolto tutti gli smartphone della gamma media del brand.

Dopo il successo della scorsa settimana, il Black Friday di Honor continua con nuove offerte imperdibili. Dall'11 al 20 novembre, è la volta della Honor Pad Week, con sconti su tutta la gamma di tablet Honor. Un'occasione perfetta per chi desidera un dispositivo versatile per lavoro o svago, o per chi cerca un regalo tecnologico per amici e parenti.

Il nuovo Honor Magic Pad 2, per esempio, è il tablet ideale per chi cerca prestazioni elevate e un'esperienza visiva di alto livello. Dotato del potente processore Snapdragon 8 Gen 3, questo tablet garantisce fluidità e reattività in ogni situazione. Ma non solo: Honor Magic Pad 2 è anche dotato della tecnologia Honor Eye Comfort Display, che riduce l'affaticamento degli occhi grazie a funzioni come il dimming PWM a 4320Hz e la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light. Durante la Honor Pad Week, potrete acquistare Honor Magic Pad 2 a soli 479,90€ anziché 599,90€.

Per chi ha un budget più contenuto, Honor Pad X8a è un tablet completo e versatile, perfetto per l'uso quotidiano. Il display Honor FullView da 11 pollici con alta frequenza di aggiornamento offre un'esperienza visiva immersiva, mentre la batteria da 8300mAh garantisce un'autonomia eccezionale. Il sistema audio con quadruplo altoparlante e il design elegante in metallo completano il quadro. Approfittate della Honor Pad Week per acquistare Honor Pad X8a a soli 149,90€ anziché 169,90€.

A chiudere la panoramica della Honor Pad Week abbiamo Honor Pad 9, il tablet perfetto per chi ama guardare film, serie TV e video. Il grande display Honor FullView da 12,1 pollici offre un'esperienza cinematografica, mentre il sistema audio a otto altoparlanti garantisce un suono potente e coinvolgente. Inoltre, la tecnologia Dynamic Dimming riduce l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di visione. Durante la Honor Pad Week, Honor Pad 9 è disponibile a soli 229,90€ anziché 349,90€.

Un consiglio? Visitate il sito Honor e iscrivetevi alla newsletter per rimanere aggiornati su tutte le offerte del Black Friday. E non dimenticate di seguire i canali social di Honor per scoprire le promozioni flash in tempo reale! La prossima settimana ci sarà la Honor Magic Week, con un sacco di offerte sulla gamma di prodotti top di gamma e sui pieghevoli di Honor.

Insomma, questo Black Friday Honor è un'occasione da non perdere per chi desidera un nuovo dispositivo tecnologico a un prezzo vantaggioso. Con la sua vasta gamma di prodotti e le continue sorprese, Honor saprà soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di tecnologia.

