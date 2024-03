iPad Air 2022 da 64GB, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 25%!

Oggi iPad Air 2022 da 64GB 5a Generazione di Apple è in super offerta su Amazon: con uno sconto imperdibile del 25%, passa da 789€ a soli 589,90€. Questo iPad Air integra un display Liquid Retina da 10,9" con True Tone e un'ampia gamma cromatica, chip Apple M1 con Neural Engine per una potenza senza precedenti e una batteria che dura tutto il giorno. Diventerà il vostro compagno perfetto per studio, lavoro e tempo libero.

iPad Air 2022 da 64GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Se avete bisogno di uno strumento versatile per lavoro, studio, o intrattenimento, il nuovo iPad Air 2022 è ciò che fa per tutti gli appassionati di tecnologia. Con il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici di altissima qualità grazie al True Tone e ad un'ampia gamma cromatica P3, le vostre sessioni di gaming e streaming video saranno un’esperienza senza precedenti. In aggiunta, il potente chip Apple M1 con Neural Engine vi garantirà prestazioni rapide e fluide per qualunque attività.

Per chi necessita di effettuare videochiamate di qualità, l'iPad Air offre una fotocamera grandangolare da 12MP e una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica.

Al prezzo di 589,9€, iPad Air 2022 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un dispositivo di alta qualità che combini prestazioni eccezionali, design elegante e una serie di funzionalità avanzate. É un acquisto da non lasciarsi scappare per la sua versatilità, le prestazioni superiori garantite dal chip M1 e per la qualità costruttiva che contraddistingue i prodotti Apple.

