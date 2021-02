iPhone pieghevole: Apple avrebbe finalmente deciso il form factor

In rete è spuntato nelle ultime ore un nuovo report fornito dal noto leaker Jon Prosser, sempre molto vicino alle notizie di casa Apple, nel quale ha mostrato quello che potrebbe essere il presunto design, a conchiglia, che potrebbe essere utilizzato per i primi pieghevoli dell’azienda statunitense.

Nell’ultimo episodio di Front Page Tech, rubrica che lo stesso Prosser cura settimanalmente su YouTube, lo stesso riferisce come Apple abbia preso una decisione su come debba essere il proprio primo foldable, riferendo come sarebbero state due le tipologie prese in esame in origine, una in stile Galaxy Fold e l’altra più simile al Galaxy Z Flip.

Secondo Prosser, Apple avrebbe testato a lungo entrambe le versioni e, stando ad alcuni resoconti interni, le due tipologie avrebbero superato i vari test condotti nei laboratori della casa statunitense.

Dopo tutte le dovute valutazioni, quindi, Apple sarebbe fortemente intenzionata a puntare sul modello caratterizzato da un design a conchiglia. Non si ha ancora la certezza a riguardo, in quanto, ci sarebbero stati diversi cambi di piano fino ad arrivare a quest’ultima scelta, la quale però sembrerebbe la più accreditata in vista di un possibile lancio ufficiale.

Prosser ha poi aggiunto altri particolari interessanti alla vicenda, come l’intenzione da parte di Apple di realizzare un iPhone pieghevole caratterizzato da diverse varianti di colore, distaccandole da quelle classiche e più “serie” della linea Pro, rendendole invece un po’ più piacevoli per la massa come successo in passato, ad esempio, con l’iPhone 5C, commercializzato in ben 5 colorazioni.

Ciò lascia presagire l’intenzione di Apple di proporre un prodotto nuovo ma che possa avvicinarsi alle esigenze di tutti gli utenti e non identificarlo come un mero dispositivo di fascia alta e dunque molto costoso. Resta da capire dunque se si tratta solo di una sorta di copertura o se realmente il prezzo di vendita non risulterà troppo esagerato.

Prosser ha aggiunto infine un dettaglio molto importante riguardante le presunte tempistiche ed affermando che non c’è ancora una data precisa entro cui Apple potrebbe effettivamente annunciare il suo primo pieghevole. Non è chiaro dunque se possa fare il suo debutto quest’anno oppure il prossimo.

Non va però nemmeno esclusa la possibilità che il colosso del tech possa decidere da un momento all’altro di abbandonare il progetto se non dovesse restare soddisfatto dei risultati ottenuti.