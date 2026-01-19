Il Motorola edge 70 con tecnologia Moto AI è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 27%. Potete acquistarlo a 580€ invece di 799€, risparmiando oltre 200€ su questo smartphone di fascia alta. Il dispositivo si distingue per il suo design ultrasottile di soli 5,99mm e per la tripla fotocamera da 50MP con tecnologia AI, perfetta per scatti professionali. Con display AMOLED da 6,7" a 120Hz e batteria da 4800mAh con ricarica rapida da 68W, rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca prestazioni premium.

Motorola edge 70, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola edge 70 con Moto AI è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone di fascia alta che unisca design premium e prestazioni fotografiche avanzate. Con uno sconto del 27%, questo dispositivo si rivolge agli appassionati di fotografia mobile che desiderano ottenere scatti professionali grazie alla tripla fotocamera da 50MP potenziata dall'intelligenza artificiale e alla certificazione Pantone per colori autentici. La resistenza certificata Military Standard con protezione IP68 e IP69 lo rende perfetto per chi ha uno stile di vita attivo e necessita di un dispositivo affidabile in ogni condizione. Il display Super HD da 6,67" con refresh rate a 120Hz soddisfa le esigenze di chi utilizza lo smartphone per intrattenimento multimediale e gaming, garantendo un'esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Questo smartphone conquisterà anche i professionisti sempre in movimento che apprezzano un dispositivo ultra sottile (appena 5,99mm) e leggero (159g), ma che non vogliono rinunciare all'autonomia: la batteria da 4800mAh con tecnologia Silicon-Carbon e ricarica TurboPower da 68W assicura energia sufficiente per l'intera giornata. Gli 512GB di memoria interna rendono il Motorola edge 70 perfetto per creator e utenti che archiviano grandi quantità di foto, video in alta risoluzione e applicazioni professionali. L'integrazione di Moto AI semplifica le attività quotidiane, dall'organizzazione delle notifiche all'ottimizzazione fotografica, rivolgendosi a chi desidera un'esperienza d'uso intelligente e personalizzata senza complessità.

Motorola edge 70 con Moto AI è uno smartphone che vi conquisterà per il suo design ultraleggero di soli 159g e uno spessore incredibile di appena 5,99mm. Realizzato in alluminio aeronautico con certificazione Military Standard e resistenza IP68/IP69, offre un display AMOLED da 6,7 pollici Super HD a 120Hz per immagini fluide e brillanti. Il sistema fotografico triplo da 50MP con Moto AI e tecnologia Pantone garantisce scatti perfetti, mentre la batteria Silicon-Carbon da 4800mAh con ricarica rapida TurboPower 68W vi accompagnerà per tutta la giornata.

