Il Motorola moto g86 è in offerta su Amazon a 199,90€ invece di 259,90€. Questo smartphone vi conquisterà con il suo display pOLED da 6,67" a 120Hz, perfetto per l'intrattenimento, e una fotocamera da 50MP che cattura scatti straordinari anche di notte. Con ben 3 anni di garanzia inclusi, batteria da 5100mAh e ricarica rapida da 33W, questo dispositivo con 8GB di RAM e 256GB di storage rappresenta un'opportunità da non perdere.

Motorola moto g86, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola moto g86 rappresenta la scelta ideale per chi cerca uno smartphone affidabile e completo senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 23% che lo porta a soli 199,90€, questo dispositivo si rivolge a chi desidera un'esperienza multimediale di alto livello grazie al display pOLED da 6,67" con refresh rate a 120Hz, perfetto per guardare video, giocare e navigare con fluidità. La generosa batteria da 5100mAh con ricarica rapida da 33W soddisfa le esigenze di chi passa molte ore fuori casa, mentre i tre anni di garanzia inclusi offrono una tranquillità rara in questa fascia di prezzo, rendendolo particolarmente adatto a chi vuole un investimento duraturo nel tempo.

Gli appassionati di fotografia mobile troveranno nel sistema fotografico da 50MP con sensore luce ambiente uno strumento versatile per immortalare ogni momento, sia di giorno che di notte, mentre l'obiettivo ultragrandangolare permette di catturare scene più ampie. La certificazione MIL810H e il Gorilla Glass 7i rispondono alle necessità di chi cerca robustezza e resistenza quotidiana, proteggendo il dispositivo da urti e graffi. Con 8GB di RAM e 256GB di storage, il processore MediaTek Dimensity 7300 e Android 15, questo smartphone soddisfa brillantemente le esigenze di multitasking e archiviazione di studenti, professionisti e utenti che desiderano prestazioni fluide senza compromessi.

Motorola moto g86 è lo smartphone che unisce prestazioni e affidabilità grazie ai 3 anni di garanzia inclusi. Vi conquisterà il suo display pOLED da 6.67" a 120Hz, perfetto per contenuti fluidi e luminosi, mentre il sistema fotografico da 50MP cattura dettagli nitidi in ogni condizione di luce.

Vedi offerta su Amazon