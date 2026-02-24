Il NOVOO 7 in 1 Hub USB C è in offerta su Amazon a soli 17,97€ anziché 22,19€. Questo adattatore multiporta trasforma una singola porta USB-C in 7 porte versatili: HDMI 4K@60Hz, 3 porte USB 3.0, USB 2.0, porta USB-C PD 100W ed Ethernet Gigabit RJ45. Perfetto per ufficio e gaming a 17,97€, vi permette di collegare monitor esterni in risoluzione Ultra HD, trasferire dati fino a 5 Gbit/s e ricaricare rapidamente il vostro laptop.

Hub USB C 7 in 1, chi dovrebbe acquistarlo?

L'hub USB-C 7 in 1 NOVOO rappresenta la soluzione ideale per chi possiede laptop moderni dotati di sole porte USB-C e necessita di espandere rapidamente le proprie opzioni di connettività. È particolarmente consigliato ai professionisti che lavorano in smart working o si spostano frequentemente tra ufficio e casa, agli studenti universitari che devono collegare il proprio dispositivo a proiettori durante presentazioni, e ai content creator che necessitano di trasferire grandi quantità di dati da fotocamere o hard disk esterni. Con il suo prezzo scontato di 17,97€, questo hub soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca versatilità senza compromessi, offrendo compatibilità con MacBook Pro/Air, Surface, iPad e laptop Dell o HP.

Se avete bisogno di collegare più periferiche contemporaneamente o di visualizzare contenuti su schermi esterni in risoluzione 4K@60Hz, questo adattatore risolverà definitivamente i vostri problemi di connessione. La porta Ethernet Gigabit vi garantirà una connessione stabile e veloce durante videochiamate importanti o download pesanti, mentre la ricarica pass-through fino a 100W vi permetterà di alimentare il laptop anche durante sessioni di lavoro intensive. È l'acquisto perfetto per chi desidera trasformare un dispositivo minimale in una vera postazione di lavoro completa, senza dover investire centinaia di euro in docking station professionali.

Il NOVOO 7 in 1 Hub USB C trasforma una singola porta Type-C in sette connessioni versatili: HDMI 4K@60Hz per streaming e presentazioni cristalline, tre porte USB 3.0 per trasferimenti fino a 5 Gbit/s, una porta USB 2.0, ricarica PD 100W e Ethernet Gigabit RJ45. Compatibile con MacBook, Surface e iPad, questo hub vi permette di collegare simultaneamente monitor esterni, tastiere, mouse e dischi rigidi.

