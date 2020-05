Oppo A92 è ormai ufficiale. Lo smartphone di fascia media è appena sbarcato nel sito web ufficiale di un rivenditore indonesiano e presenta delle ottime specifiche tecniche, pur avendo un prezzo abbastanza contenuto.

Dopo Oppo A52, A72, A92s e Find X2 Lite, il listino del produttore è stato arricchito con un altro dispositivo. Oppo A92 presenta un display IPS da 6,5 pollici e risoluzione FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel). Il foro dello schermo contiene una fotocamera da 16 MP. Nel retro troviamo un modulo fotografico con quattro sensori rispettivamente da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP.

Lo smartphone, precedentemente apparso su Google Play Console, è equipaggiato con il SoC Qualcomm Snapdragon 665, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Particolarmente interessante è la batteria, che può contare su una capacità massima di ben 5.000 mAh.

Con le colorazioni Aurora Purple, Twilight Black e Shining White, Oppo A92 è disponibili in Indonesia. Il suo prezzo di lancio è pari a 3.999.000 rupie indonesiane (che corrispondono a 246 euro circa). Nessun dettaglio in merito al lancio in altri mercati.