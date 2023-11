Prezzo RIDICOLO per questi auricolari TWS di Xiaomi! Li paghi solo 19€

Tra le opportunità di acquisto più interessanti disponibili oggi su Amazon, grazie all'aiuto del Black Friday, ci sono gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active. Si tratta di buoni auricolari TWS considerato il prezzo, che in queste ore viene tagliato del 36%, permettendovi di acquistarli a soli 19,25€.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active, chi dovrebbe acquistarli?

L'acquisto è consigliato per chi cerca degli auricolari TWS molto economici ma che non compromettano troppo la qualità sonora. A meno di 20,00€, infatti, si è solito trovare auricolari non solo deboli dal punto di vista della qualità d'ascolto, sia con musica che chiamate, ma anche scarsi sotto l'aspetto delle funzionalità. Xiaomi Redmi Buds 4 Active fanno un eccezione, con i loro driver dinamici da 12 mm che offriranno bassi buoni e un'acustica generale più che discreta in rapporto al prezzo di vendita.

Se fate frequentemente chiamate in ambienti rumorosi, troverete molto utile la funzionalità di cancellazione del rumore, che renderà questi auricolari TWS perfetti per chi fa una vita attiva. Ottimi anche per chi non vuole preoccuparsi della durata della batteria: potrete ascoltare musica fino a 5 ore con una sola ricarica e fino a 28 ore se li utilizzerete con la custodia di ricarica.

Insomma, gli Xiaomi Redmi Buds 4 Active rappresentano un'ottima occasione per chi cerca auricolari TWS a un prezzo molto conveniente. Siccome parliamo poi di un modello non molto vecchio, anzi tutt'altro, lo sconto applicato da Amazon è probabile che non durerà a lungo, facendo tornare il prezzo a 24,99€ se non addirittura a 29,99€, che sarebbe quello originale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!