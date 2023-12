Questi auricolari true wirelss oggi costano POCHISSIMO! (-40%)

Siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari wireless, oppure state pensando di regalarli a qualcuno per Natale (a tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra ricca raccolta di articoli a tema natalizio per trovare tantissime idee regalo)? In entrambi i casi vi segnaliamo che gli ottimi auricolari wireless Blackview AirBuds 4 potranno essere vostri a soli 17,99€ grazie a un coupon del 40% offerto da Amazon!

Blackview AirBuds 4, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari wireless Blackview Airbuds 4 sono l'ideale per chi desidera un'esperienza audio di alta qualità senza interruzioni: che siate in movimento, al lavoro o semplicemente a casa, queste cuffie assicurano un suono stereo HI-FI e riducono i rumori di fondo, offrendo chiarezza nelle chiamate o nella riproduzione audio. Comode per utilizzi prolungati e resistenti a sudore e pioggia, offrono anche comandi touch direttamente negli auricolari, rendendole ideali per chi pratica sport o svolge attività all'aperto.

Inoltre, sono dotate della tecnologia avanzata Bluetooth 5.3, assicurando un collegamento rapido e stabile con il vostro dispositivo, a prescindere che si tratti di smartphone, tablet o notebook e che sia targato Android o Apple. Ogni auricolare, infine, presenta un altoparlante da 13mm e un microfono ENC per la cancellazione del rumore, mentre con la loro custodia di ricarica offrono fino a 36 ore di autonomia musicale, ottenendo una ricarica completa in sole 1,5 ore.

Insomma, la qualità del suono, il comfort del design, la lunga durata della batteria e la compatibilità con la maggior parte dei dispositivi rendono questi auricolari un'alternativa eccellente ad altri modelli più costosi sul mercato, per cui non possiamo non consigliarveli. Vi ricordiamo, però, che per acquistarle a prezzo ridotto dovrete spuntare la casella "Applica coupon 40%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

