Prezzo PICCOLISSIMO su questo router 4G LTE! Lo paghi meno di 50€

Esplorate la libertà di Internet ovunque vi troviate con il Tenda N300 4G, ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di solo €49,99 invece di €69,99, con uno sconto del 29%. Questo modem 4G LTE vi permette di condividere la rete con numerosi dispositivi, assicurando velocità di download fino a 150 Mbps e di upload fino a 50 Mbps. Senza bisogno di configurazione, è compatibile con schede SIM di oltre 135 Paesi. Perfetto per ambienti rurali, temporary store e case vacanza, il Tenda N300 4G vi garantirà accesso alla banda larga sempre e ovunque.

Tenda N300 4G, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti della libertà e della flessibilità in rete, il Tenda N300 4G si rivela la scelta vincente in un mondo in rapida evoluzione digitale. Se vi trovate spesso in zone rurali, gestite un temporary store o avete una seconda casa dove la connessione cablata è un miraggio, questo router LTE vi garantirà un accesso veloce e stabile alla banda larga. Non temete più le aree scarsamente servite: con velocità di download fino a 150 Mbps, le vostre sessioni di video streaming HD, download di file consistenti e videochat saranno un piacere senza interruzioni.

Se gestite un appartamento per le vacanze o una sala riunioni e la connettività è fondamentale per i vostri ospiti, Tenda N300 è la soluzione ideale. Grazie alle sue antenne ad alto guadagno e alla tecnologia Beamforming, ha un segnale Wi-Fi potente e ampio, che penetra nelle pareti. E non importa quante persone abbiano bisogno della rete: il vostro nuovo router supporta fino a 32 dispositivi contemporaneamente, offrendovi così connettività senza compromessi a un prezzo scontato.

Il Tenda N300 è un router 4G LTE che supporta la condivisione Wi-Fi su una banda a 2,4GHz, garantendo un'ampia copertura e segnali stabili grazie alle sue potenti antenne. È un dispositivo versatile con la possibilità di collegate moltissimi dispositivi contemporaneamente, ideale per aree remote o temporanee, come case vacanze o temporary store.

Acquistare il Tenda N300 significa garantirsi un'accesso ad internet veloce e affidabile in qualsiasi situazione. Con la sua funzionalità plug-and-play, basta inserire una scheda SIM per iniziare a navigare, rendendolo perfetto per chi cerca una soluzione facile e pratica per la connessione in aree con servizio internet cablato limitato o inesistente. Proposto ad un prezzo vantaggioso, vi catturerà per semplicità d'uso, prestazioni elevate e flessibilità ineguagliabile.

