SUPER sconto su questa microSD da 512GB! MINIMO STORICO

Se siete alla ricerca di un metodo efficiente per ampliare la memoria di archiviazione del vostro smartphone, e volete quindi acquistare una scheda di memoria SD di qualità, ma soprattutto ad un prezzo scontato, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, che vi permetterà di risparmiare un bel po' di soldi sull'ottima Samsung EVO Select da 512 GB, una microSDXC davvero ottima e capiente, venduta oggi a soli 39,99€, rispetto al prezzo originale di 45,90€!

Samsung EVO Select, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung EVO Select da 512 GB è una microSDXC consigliata a chiunque abbia la necessità di ampliare lo spazio sul proprio dispositivo, sia esso uno smartphone, un tablet o magari una action cam come GoPro, trattandosi di una scheda di memoria specificatamente pensata per l'archiviazione di file multimediali, come fotografie, video o file audio. L'alta velocità di lettura e scrittura di 130 MB/s la rende perfetta per l'utilizzo durante la registrazione di video in Full HD e 4K UHD, ed è, per questo, persino consigliabile per alcune console portatili.

Capace di raggiungere una velocità di lettura e scrittura fino a 130 MB/s, è appropriata per l'uso in una vasta gamma di applicazioni, dalla registrazione di video in 4K alla riproduzione di giochi, e rappresenta indubbiamente un prodotto consigliato e di qualità, specie perché garantita dal know how di Samsung.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!