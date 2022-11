Nell’ultimo periodo, Cyberpunk 2077 ha vissuto una vera e propria rinascita. Tra la nuova serie anime prodotta da Netflix e i contenuti che CD Projekt RED è pronta a lanciare nei prossimi mesi, moltissimi giocatori sono tornati a Night City. Questo ha prodotto una discreta quantità di nuove mod che hanno portato anche personaggi improbabili a percorrere le strade immaginate dallo studio polacco autore della serie The Witcher (che potete acquistare su Amazon).

Quella di cui parliamo oggi, tuttavia, non è una mod ma un mash-up realizzato da uno youtuber noto come eli_handle_b.wav. L’autore di questo contenuto, infatti, ha creato un video nel quale possiamo vedere Axel Foley, iconico poliziotto interpretato da Eddie Murphy in Beverly Hills Cop, protagonista di alcune scene di Cyberpunk 2077. In quanto mashup, questo video è realizzato con un montaggio che riprende le scene del film e, isolando l’attore, lo riporta all’interno delle scene di gioco.

Non si tratta, dunque, di un contenuto giocabile ma di un interessante esperimento video in cui possiamo vedere Eddie Murphy recitare al fianco dei personaggi di Cyberpunk 2077. Mescolando i dialoghi di Beverly Hills Cop in cui Axel Foley si prende gioco dei suoi interlocutori con l’ironia tipica dell’attore a scene d’azione, il video ha un risultato decisamente divertente. È da sottolineare, inoltre, il livello di pulizia ottenuto per le immagini tratte dal film che si fondono con le scene di gioco con una chiarezza impressionante.

Infine, segnaliamo che sul canale YouTube di eli_handle_b.wav potete trovare molti altri video di questo genere. Il content creator, infatti, ha già realizzato prodotti simili inserendo personaggi altrettanto fuori di testa come Ace Ventura, interpretato da Jim Carrey o macchine da guerra come Robocop. Si tratta di una tendenza che, nonostante non porti nuovi contenuti per i giocatori, riesce a creare materiale visivo in grado di attrarre un vasto pubblico di spettatori e stravolgere il mondo di Cyberpunk 2077.