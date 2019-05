Cyberpunk 2077: CD Projekt RED vorrebbe supportare le mod

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli maggiormente attesi da numerosi videogiocatori. Il Community Manager svela alcuni dettagli futuri per il gioco.

Cyberpunk 2077 si colloca tra i titoli più attesi da molti videogiocatori. Sarà per la sua ambientazione appunto Cyberpunk, sarà anche perché condivide la stessa timeline dell’omonimo gioco da tavolo, la nuova IP di CD Projekt RED è riuscita a regalare delle emozioni ai giocatori che hanno visto il titolo in azione, dopo che gli sviluppatori hanno condiviso sul loro canale YouTube il primo video gameplay.

Anche se manca ormai pochissimo all’inizio dell’E3 2019, molti sperano comunque di poter riuscire a vedere qualcosa in più sul gioco e scoprire una possibile data di uscita del gioco. Nell’attesa arrivano nuove informazioni dal Community Lead di CD Projekt RED, Marcin Momot, il quale ha fornito delle informazioni riguardanti il futuro del gioco. Come riportato sul forum ufficiale dedicato al gioco, attualmente non è previsto in alcun modo il supporto alle mod, anche se questa idea è molto allettante e che potrebbe arrivare nel futuro.

Al momento l’obiettivo principale degli sviluppatori è quello di poter completare i lavori per Cyberpunk 2077, come dichiara lo stesso Momot “Al momento non abbiamo intenzione di condividere con la comunità il supporto alle mod, ovviamente ci piacerebbe supportare la community di modding in futuro. Per il momento vogliamo concentrarci sul rilascio del gioco”.

Insomma, la possibilità che venga fornito un supporto alle mod c’è, ed è possibile che questo avvenga dopo il lancio di Cyberpunk 2077. Vi ricordiamo che il gioco sarà presente all’E3 di quest’anno, e da come confermato già in precedenza non sarà possibile provarlo; sarà infatti possibile solamente vedere un piccolo trailer preparato dagli sviluppatori, appositamente per la fiera losangelina. Cyberpunk 2077, attualmente in fase di sviluppo, arriverà per PC, PlayStation 4 e Xbox One e attualmente non sappiamo se avrà un doppiaggio completamente in italiano.

Cosa ne pensate del supporto alle mod?