Destreggiarsi tra uno zombie e l’altro in quel di Los Angeles è divertente, ma farlo con cognizione di causa e con una guida ai trofei di Dead Island 2 da seguire per raggiungere il platino è anche più appagante. Come potete leggere dalla nostra recensione, Dead Island è tornato in grandissimo stile grazie a Deep Silver e ai Dambuster Studios, e si è già guadagnato la fama di uno dei giochi più divertenti di questo 2023. Completare Dead Island 2 al 100% e guadagnare il platino non è assolutamente una missione impossibile e, anzi, è fattibile con una sola run a patto di dedicarsi anche al post-game e alle missioni secondarie: il gioco infatti necessita di circa 20 ore per completare la storia, allungate fino a un massimo di 45-50 ore per poter collezionare 46 trofei e ambire al platino.

Alcune sfide saranno tuttavia difficili da completare per via di sfide complesse da attivare, collezionabili nascosti e missioni con indicazioni criptiche. Nelle prossime righe vi forniremo ogni indicazione necessaria per completare al meglio Dead Island 2 e conquistare il platino senza perdersi.

IMPORTANTE: I trofei di Dead Island 2 senza alcuna descrizione si ottengono semplicemente proseguendo nell’avventura principale, oppure si spiegano da soli e non hanno bisogno di particolari indicazioni nella guida. Consultate anche la nostra guida completa di Dead Island 2 [IN ARRIVO] per un maggior approfondimento di alcuni trofei e per consigli utili.

WHO DO YOU VOODOO? [Trofeo di Platino]

Ottieni tutti i trofei.

BENVENUTI A HELL-A

Sopravvivi all’incidente aereo iniziale e arriva a casa di Emma Jaunt.

HOTEL CALIFORNIA

Arriva nella Hall dell’Halperin Hotel fino alla pista da ballo.

ASSISTENTE PERSONALE PERSONALMENTE ASSISTITO

Salva Michael nei Monarch Studios.

VAFFANGUTTE!

Parla con Sam B dopo aver usato le sue armi da fuoco.

CON AMICI COSÌ…

Arriva al ristorante Blue Crab e assisti alla morte di un superstite per mano di un Frantumatore.

DOTTOR REED, SUPPONGO?

Arriva al Serling Hotel per incontrare il Dottor Reed.

MA DOTTORE, BUTCHO SONO IO

Parla col Dottor Reed dopo aver ucciso il Macellaio clown.

LA VERITÀ FA MALE

Scopri la verità su di te e avvisa Emma via radio.

È COME ANDARE IN BICI

Convinci Patton nelle fogne di Bel-Air a guidare l’elicottero.

A RIVEDER LE STELLE (DI HOLLYWOOD)

Sopravvivi alla metropolitana di Hollywood Boulevard e raggiungi la superficie.

LUCE NELLE TENEBRE

Aiuta Sarah e Sebastian ad accendere un faro di speranza.

LA NOSTRA VERA NATURA

Completa la storia principale arrivando ai Credits.

CAVALLO MACABRO

Completa le missioni dell’artista Francesca.

Potete trovare Francesca nella grande villetta rossa di Beverly Hills. Potete raggiungerla semplicemente scavalcando il cancello visibile nella foto in basso. Per completare le sue missioni a un certo punto saranno necessari 3 cuori mutati, ottenibili uccidendo un Mutante prima che si trasformi. Seguite la procedura del trofeo “NON È LA MIA VERA FORMA” per trovare Mutanti idonei.

FORZA, BOBCATS!

Trova tutti i Bobcats.

Completate le missioni “BOZ FA IL BOTTO“, “INCONTRI RAV-VICINATI CON IL CAUSTIC X“, “DEZ E LA MADRE DI SATANA“.

INFLUENCER

Completa le missioni di Amanda.

Impossibile da completare prima di raggiungere i Credits, dato che alcune si attivano solo nel post-game.

LASCIA IL SEGNO

Completa 10 missioni secondarie.

Le missioni secondarie sono quelle che hanno un indicatore azzurro o rosso, e non giallo, all’interno del Menù Missioni e in generale nell’interfaccia di gioco.

STELLA NASCENTE

Completa 20 missioni secondarie.

Come sopra, indicatori rossi e azzurri.

PEZZO GROSSO DI L.A.

Completa 40 missioni secondarie.

Per riuscire a conquistare questo trofeo è necessario giocare Dead Island 2 oltre i Credits di gioco, dedicandosi alle attività post-game.

OOOH, TESSSORO!

Trova la tua prima arma leggendaria.

Le armi di rarità leggendaria sono davvero difficili trovare, infatti in una sola run prima di arrivare ai contenuti post-game se ne trovano due o tre:

Completando la missione “L’ORO DEGLI STOLTI”, attivabile dopo aver ammazzato un Frantumatore nell’edificio del Guardiaspiaggia a Santa Monica, di giorno.

Completando tutte le missioni dell’Artista Francesca a Beverly Hills.

Completando il gioco e continuando la partita dopo i Credits.

ZOMBOLOGIA

Sblocca tutti i tipi di zombie nella Zompedia. Esistono 20 tipi di zombie comuni e 11 varianti Alfa, per un totale di 31 zombie diversi da trovare. Possono sembrare tanti, ma in realtà li incontrerete e sbloccherete quasi tutti affrontando la storia principale. Vi diamo comunque qualche consiglio utile per ottenere il trofeo senza perdersi:

Non è necessario completare tutte le sfide “Sottopelle“, “Fino all’osso” e “Nelle viscere” per ottenere questo trofeo, basta davvero solo ammazzarne almeno uno per tipo.

Gli zombie vengono registrati nella Zompedia SOLO se sono uccisi per mano vostra: se cadono da soli o finiscono in un’area incendiata da soli, non otterrete la sua pagina della Zompedia.

Affrontare le missioni secondarie consente di sbloccare anzitempo alcune varianti di zombie. Non trascuratele.

Abbiate sempre a disposizione un parco armi variegato, così da sfruttare resistenze e debolezze dei tanti zombie diversi ad ogni evenienza.

Varianti simili a zombie che avete già incontrato possono essere affrontati in maniera simile. I Corridori per esempio è meglio azzopparli, gli zombie che usano il fuoco sono sensibili ad altri elementi, e così via.

Abbiate sempre a disposizione un parco armi variegato, così da sfruttare resistenze e debolezze dei tanti zombie diversi ad ogni evenienza.

SAFARI

Completa il primo livello di ogni sfida zombie.

Impossibile da completare seguendo solo la storia principale, soprattutto perché alcuni tipi di zombie sono rari e affrontabili poche volte nelle missioni di trama.

LA MORTE È BELLA PERCHÉ È VARIA

Completa il primo livello di sfida con le armi.

MANIA ZOMBICIDA

Completa il primo livello di ogni sfida di combattimento.

ABILITÀ DI SOPRAVVIVENZA

Completa il primo livello di ogni sfida superstite.

RICCO BUFFET

Completa il primo livello di ogni sfida di esplorazione.

Questo trofeo è completabile agilmente prima di arrivare ai Credits, basta esplorare un po’ le varie mappe dedicandosi anche ad attività secondarie.

FERRI DEL MESTIERE

Completa 5 missioni Chi l’ha visto per armi smarrite.

Non completabile prima di raggiungere i Credits. Inoltre alcune di queste missioni sono di difficile completamento perché vengono fornite indicazioni criptiche e indizi da decifrare. Per completare questo trofeo consulta la nostra guida alle armi smarrite [IN ARRIVO]

CHE FINE HA FATTO?

Completa 9 missioni Chi l’ha visto per persone smarrite.

Vedi la descrizione del trofeo “FERRI DEL MESTIERE”. Guida collegata in arrivo.

PORTACHIAVI GIGANTE

Apri 10 cassette.

Potreste trovare questo trofeo fastidioso da completare perché alcune cassette che Dead Island 2 vi metterà sotto il naso in realtà non possono essere aperte subito, ma occorrerà aspettare determinati trigger. Ecco perché vi abbiamo preparato 10 cassette facili facili da sbloccare prima di raggiungere i credits di gioco:

BEL-AIR – Cassetta dell’Istruttore Colt Swanson

La cassetta è nell’auto di Colt Swanson, parcheggiata a un incrocio nelle vicinanze del campo da tennis. Le chiavi le ha uno zombie tennista nel campo da tennis. HELPERIN HOTEL – Cassetta della Guardia della Sicurezza

La cassetta è nella guardiola di fianco il Garage. Le chiavi le ha un Frantumatore chiamato “Guardia dell’Hotel” nel garage, zombie sbloccabile dopo aver incontrato il primo Frantumatore. HELPERIN HOTEL – Equipaggiamenti Militari

La cassetta è sul retro del veicolo militare all’entrata della mappa. La chiave ce l’ha un Frantumatore che potete incontrare di ritorno dall’Hotel, dopo aver incontrato il primo Frantumatore BEL-AIR – Cassaforte di Broseidone

La cassetta è una cassaforte nella sala streaming del Goat Pen (Recinto delle Capre). La chiave ce l’ha Brock, un Frantumatore che si aggira tra piscina e palestra. Ovviamente va sbloccato il Frantumatore nella Zompedia per trovarlo. BEL-AIR – Auto dell’Antennista

La cassetta è il portabagagli dell’auto dell’antennista parcheggiata davanti l’entrata superiore del Goat Pen (Recinto delle Capre). La chiave la possiede uno zombie Camminatore Elettrico chiamato “Antennista” che vaga proprio in quella strada. È necessario aver sbloccato i Camminatori Elettrici all’Helperin Hotel per poter incontrare l’Antennista e forse è incontrabile solo di notte. BEVERLY HILLS – Cassaforte di Michael

La cassaforte è nel salotto di Michael, sotto la TV. La chiave ce l’ha un Camminatore chiamato “Pupilla di Michael”, che apparirà fuori nel suo cortile dopo aver esplorato la casa. BEVERLY HILLS – Contenitore a rischio biologico

Il contenitore è un bidone per rifiuti tossici nella casa al centro della mappa, al piano terra in cucina. La chiave la possiede uno zombie chiamato “Sergente Militare” nei pressi della strada tra questa casa e la casa rossa in basso alla mappa. MONARCH STUDIOS – Frigo della Guardia di Sicurezza

Il frigo è nella guardiola fuori al cancello principale degli Studios, la chiave ce l’ha la Guardia che è nel camerino di Jimmy Montana ad Action Alley. BEVERLY HILLS – Rifiuti di Brentwood

Il bidone dei rifiuti è nella centrale idroelettrica di Brentwood, a sud-est della mappa. Si trova nell’ultima stanza a sinistra. La chiave ce l’ha un Urlatore fuori al complesso, incontrabile dopo aver sbloccato gli zombie Urlatori nella Zompedia (dopo la missione di Sam B a Beverly Hills praticamente). VENICE BEACH – Cassa di Rose

La cassetta è a terra al Roses Tattoo, sulla destra del negozio. La chiave ce l’ha un Urlatore di nome “Rose” all’entrata di Venice Beach, incontrabile solo dopo aver sbloccato la base del ristorante Blue Crab.

TOPO DI BIBLIOTECA

Raccogli 50 diari.

In questo gioco è essenziale raccogliere tutto quello che vi trovate davanti, e i diari per fortuna sono anche ben evidenziati da una scia bianca verticale e glitterata. Riuscirete a completare questo trofeo più o meno a metà avventura senza problemi. Inoltre, attenzione: ci sono alcuni diari (pochi) che non sono evidenziati dalla scia, e consistono in device elettronici come microfoni o assistenti vocali.

SCHEDARIO

Ottieni 30 schede abilità.

Molte abilità vengono date avanzando di livello, altre si trovano in giro (col solito alone bianco che hanno anche i diari). Altre ancora potrebbero essere lasciate come loot dai zombie con una stella nera di fianco al nome. Se esplorate molto e vi abbandonate a qualche missione secondaria potreste completare questo trofeo facilmente a metà gioco.

DISTILLATO DI UMANITÀ

Equipaggia la tua prima scheda abilità Numen.

ALTEZZA MASSIMA

Raggiungi il livello 30.

Occorre per forza avviare missioni secondarie e arrivare oltre i Credits di gioco.

MALI ESTREMI

Raggiungi il livello più alto di Autofagia.

Alcune schede abilità sono contrassegnate dal simbolo dell’Autofagia: un teschietto che penzola dall’alto della sua icona. Per ogni abilità con autofagia equipaggiata ci sono degli effetti collaterali da tenere a bada, e massimo se ne possono avere 3. Se non siete disposti a giocare con un livello 3 di autofagia, sappiate che per questo trofeo basta equipaggiare queste carte anche solo per un attimo.

SFOGA LA RABBIA

Uccidi 50 zombie con attacchi furiosi.

Una volta sbloccata la possibilità di andare in Furia questo trofeo è facilmente sbloccabile.

QUESTA È LA MIA ARMA

Potenzia al massimo un’arma di rarità superiore coprendo ogni slot di modifica e di vantaggio.

Le armi di rarità superiore sono di colore viola, e possono trovarsi ovunque durante il gameplay principale.

NON È LA MIA VERA FORMA

Ammazza un Mutante prima che si trasformi.

Questo trofeo può sembrare duro da ottenere visto che è difficile riconoscere un Mutante dato che si mimetizza tra Barcollanti e Camminatori. Lasciate perdere i Mutanti che incontrerete lungo la storia e seguite le nostre indicazioni: dopo aver incontrato il primo Mutante, potrete notare che sulla mappa del quartiere di Beverly Hills la casa dove c’è il palco con strumenti musicali nel cortile è contrassegnato dal simboletto dello zombie mutante. Ogni volta che entrerete in questa casa sarà possibile trovare un Mutante, ma sarà anche necessario aver aperto tutti gli interni dell’edificio completando le missioni di Rikky Rex. Il Mutante si trova all’interno della casa, è calvo, ha un torso più prominente degli zombie normali e si muove molto molto lentamente. Appena lo avvistate avventatevi su di lui con la vostra arma più potente. Se non riuscite a farlo fuori prima che si trasformi potete riprovarci tornando in questa casa più tardi. Attenzione perché pur rimanendo in casa potrebbe cambiare posizione tra le stanze, o addirittura piano.

MATERIALI PERICOLOSI

Uccidi 100 zombie usando danni caustici, da fuoco o da shock.

CHIRURGIA SADICA

Mutila 100 arti.

Mirate sempre agli arti e utilizzate soprattutto modifiche, vantaggi e abilità che vi aiutano in questa meccanica.

SQUADRA AMMAZZAZOMBI

Completa 5 missioni in coop.

IO SONO LA RISURREZIONE

Rianima altri giocatori in coop 5 volte.

COLPO DI GRAZIA

Uccidi 25 zombie usando le mosse finali.

Le mosse finali si attivano quando gli zombie sono storditi o a terra. 25 è un numero bassissimo per il numero di non-morti che affronterete in gioco, quindi non preoccupatevi ma se volete una mano mirate spesso alle gambe per far cadere gli zombie, o scansatevi quando cercano di afferrarvi.

VANTAGGI DEL LAVORO

Completa 5 sfide dei progetti.

BONK!

Lancia un’arma da mischia e colpisci uno zombie da oltre 35 metri di distanza.

Qui potrebbe volerci un po’ di pratica, prendetevi del tempo.

PREDATORE ALFA

Ammazza 10 zombie alfa.

HO UN ESERCITO DI ZOMBI, SONO INTOCCABILE

Esegui 25 mosse difensive perfette.

Sia parate che schivate sono utili alla causa.