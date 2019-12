Death Stranding è stato il settimo gioco più venduto negli Stati Uniti a novembre

Poco dopo l’uscita di Death Stranding, lo stesso Hideo Kojima aveva fatto capire di non essere rimasto troppo colpito dall’accoglienza che il gioco del suo studio aveva avuto negli Stati Uniti. Sul mercato americano, sicuramente, la critica nei confronti del titolo per PlayStation 4 era stata sicuramente più severa come dimostrano alcuni dei voti delle principali testate americane. Per questo il settimo posto nella classifica dei giochi più venduti a novembre negli Stati Uniti era per certi versi un risultato atteso.

NPD Group ha infatti puntualmente diffuso i dati che riguardano il mercato americano dominato nel mese di novembre da Call of Duty: Modern Warfare e da Star Wars Jedi Fallen Order, che è stato il secondo titolo della saga più venduto al lancio dopo Star Wars Battlefront del 2015 e nell’arco di poche settimane entrato al nono posto nella classifica dei giochi più venduti nel 2019. Ottimo piazzamento, come d’altronde prevedibile, anche per Pokémon Spada (3°) e Scudo (5°) sia nelle versioni singole che nella versione bundle (4°) con entrambi i titoli. Seguono poi al sesto Madden NFL 20 e appunto Death Stranding (7°).

Come nota a margine, bisogna comunque sottolineare che il titolo di Kojima Productions è uscito l’8 novembre (anche se Star Wars Jedi Fallen Order una settimana dopo) e non ha potuto contare su un lancio multipiattaforma come altri titoli. Fattori da tenere in considerazione ma che probabilmente non avrebbero cambiato di molto il risultato finale. Per quanto riguarda le ultime dieci posizioni dei giochi più venduti a novembre negli Stati Uniti, troviamo infine NBA 2K20 (8°), Need for Speed: Heat (9°) e Luigi’s Mansion 3 (10°).

Per quanto controverso per la sua forte impronta autoriale, Death Stranding ha rappresentato per la nostra redazione il GOTY del 2019. Se volete leggere cosa ne pensiamo potete dare un’occhiata alla nostra recensione o leggere il nostro approfondimento su come la scienza viene rappresentata nel gioco. Infine, se intendete giocarlo nel corso delle prossime feste non possiamo fare a meno di consigliarvi la nostra guida completa con tutti i collezionabili e le spiegazioni sulle principali meccaniche di gameplay.