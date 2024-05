Scatena il caos con Destroy All Humans 2! Su PS5 costa solo 13€!

Se siete alla ricerca di un titolo divertente ed economico che possa fungere da divertentissimo "riempitivo" da intramezzare ad altre grandi uscite, allora vi suggeriremmo di non perdervi questa offerta dedicata a Destroy All Humans! 2 - Reprobed, remake di uno dei più noti ed apprezzati titoli della libreria PlayStation 2, ritornato qualche anno fa in forma smagliante, ed oggi venduto ad appena 12,98€, grazie ad uno sconto Amazon pari al 68%!

Destroy All Humans! 2 Reprobed, chi dovrebbe acquistarlo?

Come abbiamo descritto nella nostra recensione al momento del lancio, Destroy All Humans! 2 - Reprobed è un gioco perfetto per chi cerca puro divertimento senza complicazioni, immergendosi in un'avventura che ricorda i film di Austin Powers, con una buona dose di humor, battute spassose e cliché. È un vero e proprio "guilty pleasure" che, per questa occasione, è stato completamente rivisitato, con miglioramenti al sistema di controllo, al motore grafico e persino a livello artistico.

Si tratta di un open world caotico e divertente incentrato sulla distruzione, popolato da armi stravaganti, una varietà di alieni, dischi volanti e trame cospirative alla "Men in Black", il tutto arricchito da elementi tipici dei giochi di ruolo leggeri, sessioni di sparatorie, viaggi spaziali e missioni secondarie intriganti. Oltre a ciò, doveroso segnalare che questo marasma è affrontabile persino in coppia, con la possibilità di godersi il caos in modalità multigiocatore, con la co-op locale che consente di seminare distruzione al fianco di un amico durante l'intera campagna!

Non si tratta di un gioco che si vanta di una profondità straordinaria, ma nonostante gli anni trascorsi dalla sua uscita e soprattutto considerando il prezzo accessibile di soli 13 euro oggi, questo gioco offre un'esperienza divertente e stimolante, soprattutto per coloro che nostalgicamente rimpiangono i giochi vivaci di un tempo, come la vecchia versione di Saints Row o il classico Mercenaries.

