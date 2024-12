Diventa il prossimo Mourinho con Football Manager 2020, ora con uno SCONTO del 59%!

Se siete appassionati di simulazione calcistica e desiderate mettervi alla prova come allenatori virtuali, non potete perdere questa straordinaria offerta su Football Manager 2020, disponibile su Instant Gaming a soli 22,40€, con uno sconto eccezionale del 59% rispetto al prezzo consigliato di 55€. Questa promozione fa parte del "Calendario dell’Avvento", l'iniziativa che fino al 24 dicembre offre ogni giorno offerte esclusive su una selezione di titoli.

Football Manager 2020 è uno dei titoli più amati dagli appassionati di calcio e di strategia, offrendo un'esperienza immersiva che vi permetterà di prendere il controllo di una squadra di calcio e gestirla in ogni minimo dettaglio. Questo capitolo della celebre saga è il sedicesimo della serie principale e introduce diverse novità che lo rendono ancora più coinvolgente.

Con Football Manager 2020, avrete l'opportunità di costruire una squadra da zero o di assumere la guida di un club esistente. Le vostre decisioni saranno fondamentali per il successo: dall'acquisto dei giocatori alla gestione del budget, passando per l'allenamento e le tattiche di gioco. Grazie a un sistema avanzato di statistiche, potrete monitorare le prestazioni dei vostri calciatori e migliorare le loro abilità, assicurandovi di avere sempre una rosa competitiva.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la profondità gestionale del gioco. Ogni vostra mossa sarà osservata dal consiglio di amministrazione, che potrà elogiarvi per i risultati ottenuti o criticarvi per eventuali errori strategici. Questo livello di realismo aggiunge un ulteriore strato di sfida e rende l'esperienza ancora più appassionante.

Il gioco vi offre accesso a oltre 2.500 club di ogni dimensione, da quelli con budget limitati ma grandi ambizioni ai colossi del calcio internazionale. Inoltre, potrete scegliere tra più di 500.000 giocatori reali, ciascuno con caratteristiche uniche. Esplorate nuove promesse e costruite una squadra in grado di dominare il panorama calcistico mondiale.

Grazie al prezzo imbattibile di 22,40€ su Instant Gaming, questa è l'occasione perfetta per vivere l’emozione di gestire una squadra come un vero allenatore professionista. Non lasciatevela sfuggire: è il momento di dimostrare il vostro talento e portare la vostra squadra al successo! Non dimenticate che il Calendario dell'Avvento propone promozioni valide solo per un tempo limitato: visitate il sito ogni giorno per scoprire nuovi titoli in offerta!

Vedi l'offerta su Instant Gaming