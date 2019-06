E3 2019: Ubisoft svela la sua line-up di giochi

Ubisoft svela tramite un video alcuni dei giochi che presenterà all'E3 2019. Il CEO dell'azienda francese ha dichiarato che ci sarà anche una sorpresa.

L’E3 2019 si fa sempre più vicino. Proprio come l’anno scorso anche Ubisoft ne prenderà parte, motivo per cui ha presentato la sua line-up di giochi che verranno annunciati durante il suo show. Si tratta solamente di un breve video, dove però possiamo trovare alcuni dei titoli di cui siamo già a conoscenza e che la casa sviluppatrice francese ha voluto condividere con tutti i suoi fan.

Nella line-up presentata troviamo Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s The Division 2, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e For Honor. Durante la fine del video, vediamo il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, che anticipa delle informazioni interessanti: all’E3 2019 ci sarà infatti anche una sorpresa. Attualmente non sono stati forniti dettagli a riguardo, come è ovvio. Nelle giornate precedenti vi abbiamo riportato una notizia di un leak di un nuovo servizio chiamato Ubisoft Pass Premium, che sia questa la sorpresa che verrà annunciata? Il tanto vociferato nuovo capitolo di Assassin’s Creed? Oppure si tratta del orami scontato Watch Dogs 3?

I leak che si sono susseguiti sul conto di Ubisoft e sui suoi annunci relativi all’E3 2019 sono stati numerosi, troviamo infatti altre voci che girano sul conto dell’azienda come un nuovo titolo trapelato online, del tutto simile a Rocket League chiamato Roller Champions, e la presenza di altri tre titoli tripla A non ancora annunciati dalla stessa Ubisoft.

Insomma non sappiamo ancora cosa la nota azienda francese abbia in mente di presentare all’E3 2019, e l’appuntamento della conferenza Ubisoft è fissato per il 10 giugno alle 22:00 ore italiane. Appuntamento quindi tra pochi giorni. Intanto vi ricordiamo che anche Electronic Arts ha presentato la sua line-up di giochi. Trovate la relativa notizia direttamente da questo indirizzo.

Cosa credete possa annunciare? Quale novità vi aspettate da Ubisoft?