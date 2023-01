In un recente video pubblicato da IGN USA possiamo vedere un esperto di armi antiche mentre gioca e commenta Elden Ring. La sua attenzione si sofferma nel dettaglio sugli strumenti di guerra ricostruiti in game, sia dal punto di vista estetiche che delle varie “movenze” specifiche. Matt Easton è celebre nel settore delle armi, specialmente per via del suo canale YouTube in cui dedica anima e corpo a questa passione. Gestore della Schola Gladiatoria, è stato altre volte coinvolto in “recensioni” del genere, anche nel settore videoludico.

Una delle caratteristiche più amate dei giochi From Software risiede proprio nella resa delle armi bianche in game. Elden Ring non è da meno in questo senso, fornendo a tutti gli appassionati non solamente un vasto insieme di strumenti offensivi, ma distinguendone le possibilità anche dal punto di vista dei singoli utilizzi.

Ogni arma è delineata da statistiche precise e richiede un certo tipo d’impegno e proprio per questo il commento di un esperto risulta parecchio interessante in questo senso. Easton si è così immerso nella miriade di possibilità che Elden Ring offre agli appassionati, cercando di restare il più impassibile possibile. Nei suoi 15 minuti di video l’esperto sottolinea più volte alcune delle esagerazioni più palesi del videogioco, ridendoci anche su, senza però condannarle troppo, anche perché si tratta pur sempre di un contesto ludico e fittizio. Trovandosi davanti a tantissime possibilità IGN ha scelto di fargli commentare solamente alcune delle armi ottenibili in game, ottenendo un risultato molto interessante anche se alcuni confronti con la realtà restano sicuramente forzati.

Restando in tema di possibilità, per chi volesse dinamizzare la propria run su Elden Ring (che, vi ricordiamo, sta continuando ad incrementare il suo successo nel mondo), di recente sono state rilasciate alcune mod niente affatto male attraverso cui trasformare il gioco in esperienze del tutto nuove. Che si tratti di un walking simulator o di un’esperienza in stile Pokémon, tutto parrebbe possibile.