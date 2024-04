Endless Dungeon per PS5, Prezzo TOP: su Amazon a SOLI 35€! (-12%)

Ora potete approfittare di un’offerta speciale su Amazon per la Day-One Edition di Endless Dungeon per PS5. Con un ribasso del 12%, il gioco può essere vostro a soli 35,38€, preparandovi ad esplorare i rischi proposti da Amplitude Studios, sia in solitaria che in compagnia.

Endless Dungeon - Day One Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Endless Dungeon è un’avventura che fonde azione intensa e tattica, con un’enfasi sulla cooperazione. È perfetto per chi ama le sfide e non si arrende facilmente, proponendo un’avventura di esplorazione e combattimento in un mondo di fantascienza. Ogni sessione è unica grazie alla generazione casuale delle stanze, garantendo un valore di rigiocabilità elevato. Per gli amanti dei roguelite, Endless Dungeon è un gioco che richiede una strategia approfondita, dalla gestione delle risorse come cibo e kit medici, fino alla sopravvivenza in una stazione spaziale deserta. E se vi sentite sopraffatti, potete unirvi a due altri giocatori in modalità cooperativa.

Il gioco include diversi personaggi, ciascuno con armi e abilità proprie, che variano l’esperienza di gioco e vi spingono ad adattarvi a nuove situazioni e contesti. Le dinamiche di gioco toccano elementi di tower defense e shooter, quindi preparatevi a difendervi con ogni mezzo mentre cercate di avanzare nella stazione spaziale.

Per gli appassionati del genere che sanno che ogni sconfitta in un roguelite è un’occasione per tornare più forti, l’offerta odierna di Endless Dungeon rappresenta un’ottima chance per scoprire l’edizione PS5 di questo titolo recentemente lanciato da SEGA. Non fatevelo sfuggire oggi in sconto a soli 35€!

