Fan di Halo? Il MEGA Construx della Needler è imperdibile, disponibile su Amazon!

Se siete fan di Halo conoscerete sicuramente i MEGA Construx, dei set da costruzione che, in modo simile ai LEGO, permettono di ricostruire alcuni degli oggetti, personaggi o veicoli più iconici della saga. Nel mercato, infatti, ne esistono svariati, tra cui anche quelli nuovi dedicati alla serie TV, ma uno davvero imperdibile che è spuntato su Amazon Italia è quello che ritrae l'iconica Neelder, disponibile a soli 68,00€!

MEGA Construx Needler, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MEGA Construx dedicato alla Needler (o, in italiano, pistola ad aghi) è ovviamente l'acquisto perfetto per i fan dell'universo Halo: con i suoi 920 mattoncini questo set non solo offre ore di divertimento, ma permette anche di riprodurre una delle armi più iconiche del gioco e rappresentativa dei Covenant. Il risultato avrà un livello di dettaglio e autenticità che soddisferà anche i collezionisti più esigenti, con tanto di impugnatura caratteristica e 14 aghi trasparenti dai colori vivaci che rendono il modello finale un pezzo da esposizione che farà invidia a qualunque collezionista.

Il modello finito, lungo 35,26 cm e dotato di un piedistallo per l'esposizione, è compatibile non solo con altri set della linea MEGA Construx ma anche con costruzioni di differenti marchi. Si tratta, dunque, di un acquisto davvero imprescindibile per i fan di Halo, e che, soprattutto al prezzo di 68,00€, molto probabilmente andrà esaurito in men che non si dica su Amazon!

