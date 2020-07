Fortnite Sfide Settimana 4: elenco completo e guida

Nuova settimana, nuove sfide. Fortnite Stagione 3 è arrivato alla settimana 4 ed Epic Games propone quindi una serie di nuove missioni utili per ottenere un po’ di punti esperienza, fondamentali per salire di livello. Le Sfide Settimana 4 sono già tutte disponibili, quindi non dovete far altro che continuare a leggere per sapere come completarle, grazie a questa nostra rapida guida.

Fortnite| Sfide Settimana 4

Epic Games propone questa settimana un totale di sette sfide, oltre a quella di Aquaman necessaria per ottenerne il costume. Ogni sfida ricompensa con 35.000 PE. Vediamo quali sono e come completarle facilmente:

Cerca forzieri a Borgo Bislacco (7) : tutto quello che dovete fare è raggiungere la location indicata e cercare i vari tipi di forzieri di Fortnite; non siete obbligati a completare la sfida in una sola partita, quindi potete trovarne anche solo uno o due alla volta.

: tutto quello che dovete fare è raggiungere la location indicata e cercare i vari tipi di forzieri di Fortnite; non siete obbligati a completare la sfida in una sola partita, quindi potete trovarne anche solo uno o due alla volta. Raccogli anelli fluttuanti a Parco Pacifico (4) : potete consultare la nostra guida dedicata per completare questa sfida.

: potete consultare la nostra guida dedicata per completare questa sfida. Atterra a Fattoria Frenetica e finisci fra i migliori 25 : come indicato, atterrate a Fattoria Frenetica, uno dei luoghi con nome che si trova a nord-est della mappa; se non pensate di riuscire ad arrivare facilmente tra i primi 25, cercate di nascondervi il più possibile ed evitare gli scontri.

: come indicato, atterrate a Fattoria Frenetica, uno dei luoghi con nome che si trova a nord-est della mappa; se non pensate di riuscire ad arrivare facilmente tra i primi 25, cercate di nascondervi il più possibile ed evitare gli scontri. Danza davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate : potete consultare la nostra guida dedicata per completare questa sfida.

: potete consultare la nostra guida dedicata per completare questa sfida. Eliminazioni a Siepi d’Agrifoglio (3) : atterrate direttamente a Siepi d’Agrifoglio e eliminate gli avversari; potete farlo in più partite, quindi non si tratta di una sfida complessa.

: atterrate direttamente a Siepi d’Agrifoglio e eliminate gli avversari; potete farlo in più partite, quindi non si tratta di una sfida complessa. Raccogli metallo a Pozzo Traballante (200) : nulla di più facile e diretto; atterrate direttamente nella location, a sud-ovest della mappa, e picconate ogni oggetti di metallo che vedete, fino ad arrivare a 200.

: nulla di più facile e diretto; atterrate direttamente nella location, a sud-ovest della mappa, e picconate ogni oggetti di metallo che vedete, fino ad arrivare a 200. Cerca scatole di munizioni a Foschi Fumaioli (7): atterrate nella location indicata, a nord-est della mappa, e raccogliete le scatole di munizioni; potete farlo in più partite, quindi non sarà difficile.

Fortnite | Guide e articoli utili

