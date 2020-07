Fortnite Salva il Mondo sta morendo: i fan supplicano di salvarlo

Il successo di Fortnite continua inarrestabile grazie a quelli che sono i punti di forza del’esperienza come per esempio: la modalità Battaglia Reale e gli eventi, novità introdotta nel corso delle ultime stagioni e che stanno piacendo e non poco agli appassionati. C’è una modalità però che purtroppo, nonostante sia comunque apprezzata e giocata dagli utenti sembra stia per venire trascurata da Epic Games; parliamo di Salva il Mondo.

La compagnia americana ha confermato negli scorsi giorni che il supporto e gli aggiornamenti dedicati a Fortnite Salva il Mondo andranno sempre più a diminuire. C’è però ancora una grossa fetta di appassionati che continua a giocare all’esperienza PvE proposta dal titolo di successo, e per far sentire la propria voce hanno messo in piedi in poco tempo una campagna chiamata “Save Save the World”

Lo scopo finale della campagna Salviamo Salva il Mondo, è quello di convincere Epic Games a non smettere di aggiornare tale modalità e se possibile continuare a trattarla come una delle esperienze portanti dell’universo sempre più in espansione di Fortnite. La storia di questa modalità per esempio, è ancora incompleta ed Epic ha già confermato che non vedrà una conclusione, ma nonostante ciò il team per il momento ha ancora qualche novità da svelare per il prossimo futuro.

Al momento Epic Games sembra inamovibile dalla propria posizione riguardo la modalità Salva il Mondo di Fortnite. Non ci resta che aspettare e vedere se gli appassionati di questa esperienza riusciranno a far cambiare idea alla compagnia americana. Cosa ne pensate delle ultime decisioni di Epic per Salva il Mondo?

