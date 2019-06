Fortnite Stagione 9 Settimana 4: guida e mappa alle sfide

In questa notizia vi riportiamo le ultime sfide introdotte in Fortnite e una mappa per facilitarvi a completare tutte le sfide disponibili.

Come ogni settimana, su Fortnite arrivano nuove sfide settimanali da portare a termine per poter ricevere dei premi esclusivi. Le nuove Sfide della Settimana 4 sono arrivate da poco nel mondo di gioco del battle royale, e come di solito si dividono in sfide gratuite accessibili da qualsiasi giocatore che non possiede il Pass Battaglia della Stagione 9, e sfide per coloro che lo possiedono.

Da come si può notare dall’immagine riportata poco sotto, tutte le zone interessate per poter completare una sfida sono segnalate con delle icone. Di seguito trovate l’immagine in questione, che vi aiuterà a completare nel minor tempo possibile tutte le sfide, e una lista contenente tutte le sfide della settimana 4 che sono disponibili per Fortnite e tutte le sue piattaforme disponibili.

Sfide Fortnite Stagione 9 Settimana 4 gratuite:

Infliggi danni agli avversari con fucili di precisione (0/500)

Danza all’interno di una Testa di Pomodoro olografica (0/1)

Effettua 3 eliminazioni con un’arma Leggendaria (0/3)

Sfide Fortnite Stagione 9 Settimana 4 Pass Battaglia:

Distruggi un Trasportatore di bottino in parti diverse (0/3)

Atterra a Picco Polare (0/1)

Elimina alcuni nemici a Montagnole Maledette o a Sprofondo Stantio (0/3)

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/5)

