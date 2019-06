Fortnite: Ninja, Dr DisRespect e altri streamer “trasformati” in skin per il battle royale

A partire dalla skin Fishstick un'utente su Twitter è riuscito a trasformare la skin di Fortnite con le sembianze di alcuni degli streamer più famosi

Quando parliamo di Fortnite e delle sue novità per quanto riguarda costumi e skin, il battle royale non ha eguali. Diversi temi sono stati affrontati da quando il battle royale è approdato sulle varie piattaforme. È possibile trovare skin e oggetti cosmetici legati a diversi film, come Avengers e John Wick, e alcuni costumi simpatici come gli ultimi introdotti a tema “animalesco”.

Nel giro di poche ore, su Twitter un’utente ha pubblicato un simpatico post, dove è possibile vedere alcune varianti di una skin del mondo di gioco di Fortnite. La recente skin, chiamata Fishstick, è stata modificata in modo significativo dall’utente chiamato “The Final Hoss”, adattando così il costume da pesce con gli stili degli streamer più famosi e forti del battle royale targato Epic Games. Possiamo trovare delle skin con gli stili di Richard Tyler Blevins in arte Ninja, DrLupo TimTheTatman e HighDistortion. È possibile anche trovare un’animazione della skin dedicata interamente al celebre Dr DisRespect, denominata Dr FishRespect. Qui di seguito trovate i tweet in questione.

https://twitter.com/TheFinalHoss/status/1134550961148649472

You can only cop one…wyd? pic.twitter.com/zOm2o28CQr — The Final Hoss (@TheFinalHoss) May 31, 2019

I tweet dell’utente stanno facendo il giro del web, lasciando gli utenti di Fortnite divertiti da queste simpatiche skin: chissà magari se un giorno verranno inseriti all’interno del battle royale. Intanto vi ricordiamo che sul nostro sito è possibile trovare una pagina interamente dedicata a Fortnite, dove è possibile trovare numerose notizie e novità sul famoso battle royale in questione.

Inoltre troverete anche delle guide su come portare a termine alcune delle attività che sono presenti nel mondo di gioco, come la lista di tutti i Fortbyte che sono attualmente noti all’interno della mappa di gioco, tutte le novità dell’ultimo aggiornamento disponibile, e tutto quello che sta accadendo nella zona Picco Polare: pare infatti esserci la presenza di un Drago nascosto nella montagna di ghiaccio.