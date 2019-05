Fortnite Stagione 9 Settimana 3: guida alle sfide

Le sfide della stagione 9 settimana 3 di Fortnite sono iniziate da alcuni giorni. In questa guida vi mostriamo come completarle nel minor tempo possibile

Le sfide della settimana 3 della stagione 9 di Fortnite sono state introdotte e iniziate da pochi giorni. Come al solito le challenge in questione sono varie ed è possibile completarle ancora per qualche giorno prima che ne vengano introdotte di nuove; qui trovare il leak delle nuove sfide. Oggi vi proponiamo una guida su come completare le sfide della settimana 3 in modo semplice e veloce.

Come di consueto le sfide previste sono simili a quelle già introdotte precedentemente dagli sviluppatori di Fortnite, possiamo trovare infatti la ricerca di forzieri in determinati luoghi della mappa di gioco, eliminare nemici con determinate armi, l’utilizzo delle Onde d’Urto (o tunnel d’aria), e altre ancora. Per aiutarvi e completarle nel minor tempo possibile vi mostriamo poco sotto un’immagine dove raffigurati trovate le zone in questione per completare le sfide.

Di seguito vi elenchiamo tutte le sfide di Fortnite stagione 9 settimana 3:

Atterra effettuando un’acrobazia con il Driftboard (0/1) – 2 stella da battaglia

Cerca i forzieri nelle zone Rifugio Ritirato e Picco Polare (0/7) – 5 stelle da battaglia

Arreca danno ai nemici dopo 10 secondi dall’utilizzo di un tunnel d’aria (0/200) – 10 stelle da battaglia

Visita Borgoallegro e Condotti Confusi in una sola partita (0/2) – 1 stella da battaglia

Lancia il frisbee e prendilo prima che tocchi terra (0/1) – 5 stelle da battaglia

Effettua 3 eliminazioni con armi esplosive (0/3) – 10 stelle da battaglia

Infliggi danni ai nemici con armi diverse in una singola partita (0/5) – 10 stelle da battaglia

Vi ricordiamo che sul nostro sito, e sulla pagina dedicata a Fortnite, trovate tutto quello che riguarda il famoso battle royale, come una guida aggiornata per scovare tutti i Fortbyte, una guida su come trovare e comporre la scritta “ONFIRE” e tutto quello che sta accadendo a Picco Polare.