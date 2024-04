OCCASIONE per chi ama i simcade! Gran Turismo 7 SCONTATO del 38%!

Gran Turismo 7 è una pietra miliare nel mondo dei videogiochi di simulazione automobilistica, grazie alla sua lunga storia e all'accurata riproduzione delle auto più iconiche. Sviluppato da Polyphony Digital, questo titolo esclusivo per PS5 è una delle gemme della console di Sony. Gli amanti delle auto possono ora portarsi a casa questo capolavoro risparmiando il 38% sul prezzo abituale, grazie alle offerte speciali a tema PlayStation su Amazon. Questo significa che potrete godervi Gran Turismo 7 per soli 49,90€ anziché 80,99€. Un'opportunità da non perdere per tutti gli appassionati delle quattro ruote!

Gran Turismo 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Gran Turismo 7 è un videogioco di simulazione automobilistica, anche se alcuni lo definiscono "simcade" per via della sua capacità di semplificare alcuni aspetti della guida per rendere il gioco accessibile anche ai principianti. Il suo obiettivo è far battere forte il cuore degli appassionati delle automobili. All'interno del gioco troverete oltre 400 auto su licenza, fedelmente riprodotte dai marchi più rinomati, che potrete guidare su quasi 100 tracciati leggendari sparsi per tutto il mondo.

Gran Turismo 7 offre anche una sorta di "spazio virtuale" dove potete vivere le vostre auto, con modalità che vi permettono di esplorare la storia dei veicoli più famosi e di ammirarli come se fossero esposti in una vetrina. È più di un semplice videogioco; è un vero e proprio hub digitale per gli appassionati dell'automotive, che potranno godere e immortalare ogni dettaglio dei loro veicoli preferiti, accuratamente ricreati dai talentuosi sviluppatori di Gran Turismo.

È importante sottolineare che il gioco supporta anche i volanti, offrendo così una simulazione ancora più coinvolgente. Inoltre, è possibile vivere un'esperienza di gioco immersiva attraverso PS VR 2, sedendosi direttamente nell'abitacolo della propria auto in realtà virtuale. Potrete creare il vostro garage dei sogni, partecipare a una vasta gamma di gare (inclusi eventi con supercar) per ottenere la gloria e persino partecipare ai campionati di Gran Turismo. Per gli appassionati di motori, l'offerta del 38% di sconto su Gran Turismo 7 è davvero allettante e un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Se amate il genere, questa è un'occasione da cogliere al volo!

