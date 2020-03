GTA 6 sarà un gioco per PS5 e Xbox Series X e non uscirà prima del 2021?

Continuano insistentemente i rumor su GTA 6, quello che stando a molteplici voci di corridoio sarà il prossimo grande titolo di Rockstar Games. Giusto ieri vi abbiamo parlato della possibilità, stando ad un insider, che il prossimo Grand Theft Auto possa proporre anche una modalità GDR. Ora, un nuovo rumor si concentra sull’anno di uscita del titolo e sulle piattaforme sulle quali il gioco verrà lanciato.

Stando alle più recenti dichiarazioni di Investor Place, l’analisi finanziaria di Take Two Interactive prevede l’uscita di GTA 6 nel corso del 2021, con l’annuncio che arriverebbe giusto un anno prima. Oltre a ciò, salgono le probabilità che il prossimo open world di casa Rockstar esca direttamente sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.

Fino ad oggi, Rockstar Games non ha ancora annunciato nulla, ma stando alle voci di corridoio il team di sviluppo è già al lavoro su GTA 6. Ciò veniva citato all’interno di un rapporto fiscale di Rockstar North, il quale riportava che era in fase di sviluppo un nuovo gioco e si sosteneva fosse proprio la prossima iterazione della saga di Grand Theft Auto, titolo che in molti credono fortemente che verrà annunciata presto.

Il silenzio di Rockstar Games persiste ancora oggi, mentre i rumor diventano sempre più numerosi ogni giorno che passa. Se il titolo dovesse uscire realmente nel 2021, allora è altamente probabile che vedrà la luce su PlayStation 5 e Xbox Series X, ma attualmente non possiamo fare altro che attendere un prossimo appuntamento comunicativo di Rockstar. Cosa ne pensate di quest’ultimo rumor sul prossimo GTA?