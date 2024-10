Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows, ecco dove preordinarla al miglior prezzo

Aggiornamento 30 ottobre: L'uscita della guida ufficiale di Assassin's Creed Shadows è stata posticipata al 15 febbraio 2025.

Ubisoft ha recentemente annunciato il preorder per la guida ufficiale completa di Assassin's Creed Shadows, un manuale imperdibile per chi desidera affrontare al meglio ogni sfida del nuovo capitolo di questa iconica saga. La guida, sviluppata da Piggyback, offre un supporto completo e dettagliato per tutti coloro che vogliono esplorare ogni angolo dell'avventura. La distribuzione in Italia sarà gestita da Bandai Namco, garantendo agli appassionati l'accesso a uno strumento che li accompagnerà passo dopo passo nel vasto mondo di Assassin's Creed Shadows. Se desiderate prenotare la vostra copia, vi basta consultare la nostra esaustiva guida al preorder del gioco.

Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: cos’è e di cosa tratta?

La guida ufficiale di Assassin's Creed Shadows è il frutto della collaborazione tra Ubisoft e Piggyback, e rappresenta un compendio esaustivo per chiunque desideri esplorare al meglio tutte le missioni principali e secondarie del gioco. Include dettagliate soluzioni complete per ogni sfida, accompagnate da immagini e mappe dettagliate che vi permetteranno di visualizzare con chiarezza ogni obiettivo e percorso. Un diagramma strategico offre una panoramica su come sbloccare le varie missioni e completare tutti gli obiettivi opzionali.

Inoltre, l'atlante esaustivo incluso nella guida vi fornirà informazioni sulle aree esplorabili, indicando la posizione di scrigni, oggetti preziosi e punti d'interesse. Il capitolo sull'Inventario vi guiderà nella gestione delle armi e delle risorse, offrendo una descrizione dettagliata di ogni oggetto con i suoi parametri tecnici. Infine, il capitolo Maestria si concentra sugli alberi delle abilità, suggerendo le migliori sinergie per trasformarvi in un autentico Maestro Assassino.

Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: quando esce?

La guida ufficiale di Assassin's Creed Shadows sarà lanciata il 15 febbraio 2025, in contemporanea con l'uscita del gioco. Prenotandola in anticipo, potrete essere pronti a immergervi nell'avventura fin dal primo giorno, esplorando ogni angolo del mondo di gioco grazie a soluzioni dettagliate e mappe esaustive. Se siete tra coloro che non vogliono perdere nessun dettaglio o collezionabile, questa guida rappresenta il compagno ideale per affrontare tutte le sfide di Assassin's Creed Shadows.

Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: a chi è rivolta?

Questa guida è pensata per tutti coloro che desiderano vivere l’esperienza di Assassin's Creed Shadows al massimo, completando il gioco al 100% e non perdendo nessuna sfida o collezionabile. Grazie alla sezione Maestria, anche i giocatori meno esperti potranno ottimizzare il proprio personaggio, sfruttando al meglio le abilità e le sinergie disponibili. Per i fan più accaniti, la guida rappresenta un alleato insostituibile per esplorare liberamente l’immenso mondo di gioco, garantendo sempre supporto nelle situazioni più difficili.

Inoltre, l'edizione da collezione è dotata di una copertina rigida premium e include 32 pagine esclusive, rendendola un pezzo imperdibile per i collezionisti più appassionati.

Guida ufficiale Assassin's Creed Shadows: prezzo e disponibilità

La guida è attualmente disponibile per il preorder presso i principali rivenditori come Amazon, con un prezzo variabile in base alla versione scelta. L'Edizione Standard è proposta a 24,99€, mentre la Collector's Edition, con copertina rigida e contenuti extra, è disponibile a 34,99€. Se volete assicurarvi una copia dell’edizione da collezione, vi consigliamo di prenotare il prima possibile, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

