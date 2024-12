Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered in pre-order con un SUPER SCONTO del 21%!

Se siete alla ricerca di un'avventura dark fantasy che ha fatto la storia dei videogiochi, non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Steam. Legacy of Kain Soul Reaver 1 &2 Remastered è ora disponibile in pre-ordine a soli 22,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino di 29€ nella sua versione per PC, piuttosto accessibile grazie ai suoi requisiti.

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa collection rappresenta l'occasione perfetta per gli amanti dei giochi d'azione in terza persona e delle storie dark fantasy. Il pacchetto si rivolge sia ai nostalgici che desiderano rivivere le avventure di Raziel con una veste grafica moderna, sia ai nuovi giocatori curiosi di scoprire due pietre miliari del gaming. La possibilità di alternare tra grafica originale e rimasterizzata rende l'esperienza ancora più interessante per gli appassionati della serie.

La collection include entrambi i capitoli originali completamente rimasterizzati, con texture in alta definizione e effetti visivi migliorati. Il sistema di combattimento caratteristico della serie è stato mantenuto intatto, permettendo di sfruttare i poteri da Spettro di Raziel per eliminare i nemici attraverso artigli, dardi di energia telecinetica e la leggendaria Mietitrice d'Anime. La meccanica di passaggio tra Regno Spettrale e Regno Materiale rimane uno degli elementi più innovativi e affascinanti del gameplay.

I requisiti tecnici sono stati ottimizzati per i sistemi moderni, richiedendo come minimo una GeForce GT 620 o equivalente, 4GB di RAM e un processore Intel i3. Per godere appieno della grafica rimasterizzata, si consiglia una configurazione più potente con 16GB di RAM e una RTX 2080 o equivalente.

Al prezzo scontato di 22,99€, Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered rappresenta un'occasione imperdibile per rivivere due capolavori che hanno definito il genere action-adventure. La combinazione di storia avvincente, gameplay innovativo e grafica modernizzata rende questa collection un acquisto obbligato per chi cerca un'esperienza videoludica di qualità superiore!

Vedi offerta