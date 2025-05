Leggere come l’aria ma pronte a ogni amtch: cuffie Logitech G435 in sconto del 10%

Cerchi cuffie da gaming wireless che siano leggere, comode e anche belle da vedere? Le Logitech G435 combinano audio immersivo, design giovane e compatibilità multipiattaforma in un solo colpo. E con il 10% di sconto attivo su Amazon, è il momento perfetto per portarle nella tua postazione! Sono in offerta su Amazon a soli 44,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 10%! Queste cuffie gaming wireless vi conquisteranno con la loro versatilità, offrendo connettività LIGHTSPEED e Bluetooth per giocare liberamente su PC, smartphone e PlayStation. Incredibilmente leggere (solo 165g) e con una batteria che dura fino a 18 ore, sono dotate di microfoni beamforming integrati e driver da 40mm per un suono immersivo compatibile con Dolby Atmos.

Vedi offerta su Amazon

Logitech G G435, leggere, convenienti e perfette per la tua postazione!

Le Logitech G G435 sono perfette per i giovani gamer che cercano libertà di movimento e versatilità senza compromessi. Con un peso di appena 165g e un design pensato per teste più piccole, vi offriranno comfort per intere sessioni di gioco, mentre la doppia connettività wireless LIGHTSPEED e Bluetooth vi permetterà di passare senza interruzioni dal PC alla PlayStation allo smartphone. I genitori apprezzeranno particolarmente il limitatore di volume opzionale che protegge l'udito durante l'uso prolungato.

Queste cuffie soddisfano anche le esigenze di chi cerca praticità e qualità audio superiore. I doppi microfoni beamforming integrati eliminano la necessità di un braccio microfonico ingombrante, garantendovi comunque comunicazioni chiare durante il gioco. Con 18 ore di autonomia, driver da 40mm che offrono un audio bilanciato e compatibilità con Dolby Atmos per un suono surround autentico, le G435 sono la scelta ideale per chi non vuole interrompere il divertimento per ricaricare, rimanendo sempre connesso con amici e contenuti preferiti.

Le Logitech G G435 sono cuffie gaming wireless estremamente versatili che offrono doppia connettività: LIGHTSPEED per gaming a bassa latenza e Bluetooth per dispositivi mobili. Con soli 165g di peso, garantiscono comfort anche nelle sessioni prolungate. A soli 44,99€ anziché 49,99€, le Logitech G G435 rappresentano un'offerta eccellente per chi cerca cuffie gaming di qualità senza spendere una fortuna. Vi consigliamo l'acquisto per la loro versatilità, leggerezza e funzionalità complete, che le rendono perfette sia per giovani gamer che per utenti alla ricerca di un headset wireless affidabile per gaming e uso quotidiano.